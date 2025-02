Afera w "Mam Talent". Agnieszka Woźniak-Starak odcina się od programu?!

Tajemnica testamentu Krawczyka wyszła na jaw. Notariusz ujawnił, co powiedział o synu

A jednak to prawda! Filip Chajzer wraca do telewizji. W towarzystwie słynnego ojca

"Mam Talent": Kiedy ruszy 16. edycja programu?

Oparty na brytyjskim formacie program "Mam Talent" w 2008 roku zadebiutował na antenie TVN-u. Utalentowani ludzie z całej Polski próbowali podbić swoimi umiejętnościami serca widzów. Pierwsze edycje cieszyły się ogromną popularnością, a przed ekranami zasiadały miliony widzów.

Przed rokiem program przeszedł sporą przemianę. Z "Mam Talent" pożegnali się Małgorzata Foremniak, Jan Kliment oraz Michał Kempa. Marcin Prokop po czternastu latach jako prowadzący, zasiadł w fotelu jurora. Dołączył tym samym do Agnieszki Chylińskiej. Skład jurorski uzupełniła Julia Wieniawa. Z kolei w rolę przejęli Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak.

Szesnasta edycja show ruszy 1 marca. Tym razem obyło się bez większych zmian. Stacja TVN rozpoczęła już kampanię promocyjną. Na Instagramie programu zaczęło się już odliczanie do premierowego odcinka. Jeden z postów podzielił internautów. Skomentowała go sama prowadząca. Jednak Agnieszka Woźniak-Starak nie miała nic miłego do powiedzenia.

Zobacz również: Wielki skandal po finale "Mam Talent" w TVN. Julia Wieniawa bluzgała!

"Mam Talent": Agnieszka Woźniak-Starak nie kryje oburzenia!

Agnieszka Woźniak-Starak z mediami związana jest już od ponad dwóch dekad. Karierę rozwijała w telewizji publicznej. W 2013 roku przeszła do konkurencji. To właśnie z grupą TVN jest dzisiaj utożsamiana. W połowie 2019 roku, po tragicznej śmierci męża Piotra Woźniaka-Staraka, na kilka miesięcy wycofała się z mediów i życia publicznego. Z czasem zaczęła wracać do pracy. W ubiegłym sezonie została nową prowadzącą "Mam Talent".

10 lutego na Instagramie "Mam Talent" ukazał się kolejny post promujący program. Tym razem zaprezentowano jednego z uczestników. Mężczyzna do show przyszedł z małą małpką. Taki sposób promocji nie spodobał się Agnieszce, która od dawna walczy o prawa zwierząt. "Serio?" - napisała pod postem. Na tym nie poprzestała. W instagramowej relacji udostepniła fragment filmiku. Dodała krótki, ale wymowny komentarz.

Oficjalnie odcinam się od takiej promocji programu "Mam talent!" - napisała Woźniak-Starak.

Następnie dodała artykuł z radiowej Czwórki dotyczący kwestii trzymania egzotycznych małpek w domu. Część internautów podziela zdanie dziennikarki.

To żart? Jeśli tak to mało śmieszny; Masakra, jak tak można? Wstyd; Ja mam mieszane uczucia. Małpki powinny być na wolności, a nie w niewoli; Słabe - piszą oburzeni.

Zobacz również: Agnieszka Woźniak-Starak chce odejść z telewizji?! "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"