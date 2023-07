i Autor: Agata Buczkowska/Instagram

Piękna para

Była wokalistka Ich Troje ma znanego chłopaka, piłkarza. To były reprezentant Polski

Agata Buczkowska (25 l.) to była wokalistka zespołu Ich Troje, z którym występowała w latach 2017-2020. Została zwolniona przez Michała Wiśniewskiego. Potem doszło nawet do sprawy w sądzie, którą ostatecznie młoda piosenkarka znana z The Voice of Poland wygrała.