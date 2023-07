Michał Wiśniewski nie ma szczęścia do byłych członków zespołu "Ich Troje". Agata Buczkowska była wokalistką grupy w latach 2017-2020, ale ostatecznie pożegnała się z ekipą w atmosferze skandalu. Młodziutka wokalistka raczej nie spodziewała się jednak, że sprawa skończy się w sądzie. Okazuje się, że została pozwana przez spółkę należącą do Wiśniewskiego, a teraz poznaliśmy finał oraz wyrok. Nie omieszkała pochwalić się nim w sieci sama Buczkowska. Wcześniej piosenkarka żaliła się w sieci, że została wysłana na przymusowe wolne, a z grupy ją wyrzucono i zastąpiono Anną Świątczak, trzecią eksżoną Michała Wiśniewskiego, bo Buczkowska nie chciała podpisać nowej umowy. Lider "Ich Troje" nazwał ją wówczas "nieobliczalną". Jak się okazuje, z umów zawartych z zespołem miało wynikać, że za złamanie któregoś z zapisów Buczkowska musiałaby zapłacić nawet pół miliona złotych. Co okazało się w sądzie? Znamy szczegóły.

Michał Wiśniewski pozwał byłą gwiazdę "Ich Troje"?! Sprawa trafiła do sądu, znamy wyrok. Wokalista nie będzie zadowolony

Agata Buczkowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia dokumentów, na których widnieją zapisy mówiące o tym, że... wygrała w sądzie z Michałem Wiśniewskim oraz jego agencją Redadler.

- Uprzejmie informuję, że wyrok oddalający powództwo spółki należącej do Pana Michała Wiśniewskiego uprawomocnił się. Reasumując, Sąd uznał, że Pani zachowanie było prawidłowe, a po stronie powodowej spółki występowały działania niezgodne z prawem. Sąd uznał, że nie wystąpiły żadne przesłanki do tego, by naliczyć przeciwko Pani kary umowne, a z treści ustnego uzasadnienia wynika, że to druga strona naruszyła szereg przepisów i norm. Wobec powyższego sprawa jest zakończona - napisał Jan Maciejko, adwokat kobiety.

Co ciekawe, Maciejko zalecił też Buczkowskiej, by teraz to ona go pozwała o "naruszenie praw autorskich". Czy tak się stanie? Nie wiadomo. Wokalistka w rozmowie z portalem "Kozaczek" wyraziła jedynie radość, że w końcu jest wolna od tego całego zgiełku. "Nie chcę żadnych przeprosin publicznych, chcę mieć możliwość realizowania się i niewracania już za wszelką cenę do przeszłości", powiedziała. Michał Wiśniewski też skomentował sprawę, choć krótko: "Jak państwo widzą, powództwo zostało oddalone".

