Agata Młynarska na ogół od polityki stroni, ale od czasu do czasu lubi wbić kij w mrowisko. Legendarna dziennikarka niespodziewanie postanowiła odnieść sie debaty prezydenckiej w USA. Starcie Joe Biden - Donald Trump wielkie emocje budzi także w Polsce. Kto by się spodziewał jednak, że starcie tytanów światowej polityki doprowadzi Agatę Młynarską do furii?! Prezenterka nie zdecydowała się dla debaty zarywać nocy. Obejrzała sobie rano powtórkę i nie zostawiła suchej nitki na uczestnikach. - Jedna myśl mi przychodzi. Dwóch dziadów, choć Joe Bidena doceniam, a Donald Trumpa pozostawię bez epitetu, zamierza stawić czoła nadchodzącej przyszłości. Ta myśl, to cytat z piosenki Taty: "Trzeba wyczuć , kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni! Trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść!" Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie - jak to możliwe, że mocno starszy pan i skompromitowany oblech, są jedynymi kandydatami na urząd prezydenta USA? - piekliła się Agata Młynarska we wpisie na Instagramie.

Agata Młynarska wprost: "Patriarchat musi skonać"

To jednak nie koniec. Była wielka gwiazda TVP przyznała, że jest totalnie "rozczarowana" i "wkurzona". - To, co słyszę i widzę, a w debatach TV ma to kolosalne znaczenie, jest smutnym pojedynkiem dinozaurów odklejonych od rzeczywistości. Gdzie energia? Witalność? Błysk w oku? Siła argumentów? Dowcip? Polot? Charyzma? Szybkość riposty? Wizja Wiarygodność? - retorycznie pytała Agata Młynarska, płynie przechodząc do feministycznego postulatu. - Nie wiem, jaki świat nas czeka, ale nie ma wyjścia, patriarchat musi skonać! - podkreśliła. - Oczywiście, nadal wierzę w zwycięstwo demokracji. Bardzo bym chciała. Bardzo. Tylko, co z tego… - dodała ze smutkiem Agata Młynarska.

