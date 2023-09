Agata Rubik zabrała swoją pupilkę do salonu piękności. Zafundowała jej "pełną opcję"

Coogiee to suczka Rubików, niemal tak samo sławna jak jej opiekunowie. Bez niej rodzina byłaby niepełna, więc gdy Agata i Piotr Rubikowie zdecydowali się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, sprawą oczywista było to, że psinka jedzie z nimi. Sunia dzielnie zniosła całe zamieszanie związane z tak daleką podróżą i chyba już zadomowiła się w Miami na dobre. Choć nie obyło się bez nieprzyjemnych sytuacji, jak zdarzenie z automatycznymi drzwiami, które spowodowały duży stres u niespodziewającej się "ataku" suczki. Na szczęście rodzina była blisko i za pomocą mnóstwa głosków ukoiła jej zdenerwowanie.

Agata Rubik zabrała psa do fryzjera. Koszt usługi w przeliczeniu - ponad 600 zł

Najwyraźniej Coogiee już doszła do siebie po tym zdarzeniu, bo Agata Rubik postanowiła zafundować jej wizytę u psiego fryzjera. Zazwyczaj pieski nie przepadają za zabiegami groomerskimi, sunia Rubików nie jest tu wyjątkiem. Ale spokojnie poddała się wszystkim czynnościom - była kąpiel, strzyżenie, przycinanie pazurków i czyszczenie zębów. A na koniec mgiełka psich perfum. Prawdziwe SPA. Za niezłe pieniądze. Agata Rubik przyznała, że to nie jest tania usługa. Za całość zapłaciła 145 dolarów, czyli ponad 600 zł. Ale co tu dużo gadać, Coogiee to wyjątkowy pies, który ubiera się u Prady.

Zuza żegna się z Przyjaciółkami. Anita Sokołowska pokazała tylko jeden drobiazg, a jakie zrobiła wrażenie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.