Agnieszka Chylińska dostała nową fuchę. Płyty, koncerty, telewizja... a teraz to!

Agnieszkę Chylińską już wkrótce będzie można usłyszeć na radiowej antenie. Nic nowego? A jednak. To ona poprowadzi audycję. Jak dowiedzieliśmy się z komunikatu prasowego, opublikowanego przez radio RMF, gwiazda powraca na antenę z własną audycją.

Chylińska poprowadzi własne pasmo w RMF

Powraca, bo to nie pierwsza przygoda wokalistki z pracą radiowca. W latach 2013-2015 mogliśmy słuchać jej regularnie w audycji "Wszystkie numery Agnieszki Chylińskiej". W nowym programie "RMF w trasie" Chylińska będzie opowiadać o..., a jakże, życiu w trasie. Ale nie tylko. W popołudniowym sobotnim pasmie posłuchamy również o jej życiu, twórczości, inspiracjach. Poznamy historie ze studia i ciekawostki z koncertów. Czy będzie można liczyć na soczyste ploteczki lub kąski z prywatnego życia artystki? Wątpliwe, ale będziemy uważnie nasłuchiwać.

Trasa koncertowa "Never ending sorry"

W ostatnim czasie Chylińska gościła na łamach serwisów nie tylko z powodu swoich popisów na scenie. Sieć rozgrzewały donosy o jej rzekomym romansie z managerką, wspominki z czasów młodości, a także historia pierwszej miłości i zakończonego rozwodem związku. Chylińska nie komentowała tych rewelacji.

Tymczasem artystka wyruszyła w potężną trasę koncertową, którą już można nazwać jej kolejnym sukcesem. Na koncertach gromadziła i nadal gromadzi tłumy. Najpierw objechała niemal całą Polskę, teraz koncertuje w Europie - Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Za kilka dni wyruszy za ocean, by w USA i Kanadzie promować album "Never ending sorry". Z każdego wyjazdu z pewnością przywiezie masę opowieści i ciekawostek.

