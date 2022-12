Agnieszka Dygant stała się rozpoznawalna w dużej mierze dzięki głównej roli w kultowym już serialu "Niania", który emitowany był na antenie TVN w latach 2005-2009. Dziś aktorka występuje zarówno na małym, jak i dużym ekranie - ostatnio wcielała się w postać Kariny Lisieckiej w świątecznej komedii z 2022 roku "Listy do M. 5". Jest także aktorką teatralną.

Agnieszka Dygant wiedzie udane życie zawodowe, a także prywatne. Jest ona związana z reżyserem i scenarzystą, Patrickiem Yoką. Owocem ich miłości jest Xawery, który przyszedł na świat 13 marca 2010 roku.

Agnieszka Dygant opowiedziała o swoich relacjach z dorastającym synem

Agnieszka Dygant jest jedną z gwiazd związanych z akcją "Podaruj Misia". Aktorka stworzyła autorskiego misia (we współpracy z Dawidem Wolińskim). Ostatnio udzieliła wywiadu reporterowi serwisu dziendobry.tvn.pl - podczas niego mówiła o relacjach, jakie łączą ją z 12-letnim Xawerym. Czy rozmawiają o emocjach?

- Rolą rodzica jest dotrzeć do swojego dziecka. Jeżeli jest zadbane emocjonalnie, to rodzic wie, jak do niego dotrzeć. Choć czas dorastania nie jest łatwym momentem. Przychodzą takie emocje i takie chwile, w których nie wiemy, dlaczego ja idę do jednego pokoju, mój syn do drugiego i lepiej się rozejść, żeby nie było wielkiej wojny - opowiadała Agnieszka Dygant.

- Staram się [rozmawiać z Xawerym o emocjach - red.]. Nie chciałabym nigdy stracić kontaktu z moim synem. Mamy bardzo silną relację i mam nadzieję, że będziemy ją utrzymywać przez całe życie - powiedziała w wywiadzie dla portalu dziendobry.tvn.pl.

Jak widać, Agnieszka Dygant jest wspierającą mamą i rozmawia z nastoletnim synem również na trudne tematy. Myślicie, że jej podejście zaprocentuje i w przyszłości również będzie łączyła ich zażyła relacja?