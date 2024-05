Ziemiec wraca na antenę? Dostał propozycję nie do odrzucenia

Krzysztof Ziemiec przez wiele lat prowadził najpopularniejsze serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne. Dziennikarza można było oglądać w głównym wydaniu "Wiadomości", "Teleexpressie", ale także w formacie "Minęła dwudziesta", "Dziś wieczorem" czy "Celownik".

Po wielu latach pracy Ziemiec musiał pożegnać się z pracą w Telewizji Polskiej. Wszystko przez zachodzące na Woronicza zmiany.

Ziemiec wraca do pracy w telewizji? Są propozycje

Niedawno wyszło na jaw, że dziennikarz nie znalazł pracy w telewizji. Powrót na antenę był jednak bardzo blisko. Krzysztof został zapytany o to, czy jego kanał na YouTubie ma związek, z tym że nie znalazł pracy w "tradycyjnych" mediach. Odpowiedź zaskakuje.

Ziemiec mógł ponoć pójść w ślady swoich byłych kolegów. Miał mieć szansę dołączyć do redakcji stacji Tomasza Sakiewicza.

"Dostałem kilka propozycji, z różnych miejsc, ale wybrałem coś, co jest dla mnie najlepsze, czyli własną drogę. To jest droga dłuższa, trudniejsza, pewnie z wieloma przeszkodami, ale myślę, że finalnie dla mnie znacznie ciekawsza i bardziej satysfakcjonująca" - zdradził dziennikarz w rozmowie z Plejadą.

Krzysztof wyraźnie dał do zrozumienia, że chce iść swoją własną ścieżką. Wyraźnie postawił na niezależność i wolność.

"Wreszcie będę niezależny od nikogo, tylko od siebie samego, moich pomysłów, ewentualnie możliwości finansowych. To jest to, o co chyba każdy dziennikarz walczy i kiedy się pojawia taka okazja, to trzeba z niej skorzystać" - wyznał w trakcie wywiadu.

