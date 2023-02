Niebywałe, co Anita Werner robiła, zanim trafiła do TVN! Jej ciało było doskonałe [Gorące zdjęcia]

Dziennikarz TVP przeżył szok, gdy poszedł do sklepu spożywczego

Krzysztof Ziemiec to znany i lubiany przez Polaków dziennikarz oraz prezenter, który od lat związany jest z Telewizją Polską. Aktualnie Ziemiec jest jedną z głównych twarzy programu informacyjnego "Teleexpress". I chociaż jest gwiazdą mediów, to tak jak każdy Polak, tak i Ziemiec musi robić zakupy spożywcze. I to właśnie pójście do sklepu sprawiło, że Krzysztof Ziemiec przeżył szok. Dziennikarz wszystko opisał na Twitterze. Okazuje się, że Ziemiec nie miał pojęcia, jak droga o tej porze jest papryka i ile może kosztować kilogram tego smacznego warzywa. - To jest już przesada! A jest to zwykły sklep...- napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Ziemiec, a do swojego wpisu dodał zdjęcie zrobione w sklepie i przedstawiające cenę wspomnianej papryki. Jak widzimy na zdjęciu pokazanym przez Ziemca, za kilogram papryki trzeba w tym sklepie zapłacić aż 35 zł 99 gr, a sama papryka przyjechała z Hiszpanii.

To jest już przesada! A jest to zwykły sklep... pic.twitter.com/3ZcAC9WKve— Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) February 25, 2023

Dlaczego papryka jest tak droga? Internauci odpowiadają Ziemcowi

Internauci zauważyli, że po pierwsze papryka o tej porze roku jest droga, bo koszt jej transportu jest wysoki: - Mamy zimę. Wytworzenie i przewiezienie kilograma papryki kosztuje a trzeba na tym jeszcze dać zarobić wszystkim, od rolnika po ochronę w sklepie; O tej porze roku to raczej normalne; Końcówka zimy, nic nadzwyczajnego... - komentowali. Inni donosili, że widzieli niższe ceny, np. kilkanaście złotych. - No to u mnie na dzielni szukają jelenia 🙆- skomentował te doniesienia Ziemiec i przyznał, że za taką cenę jednak papryki nie kupił.

