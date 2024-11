Agnieszka Grochowska wyjeżdża w podróże z dziećmi nawet na 2 miesiące! Co ze szkołą?

Patricia Kazadi o porównaniach do Pauliny Sykut-Jeżyny. Mówi wprost, co o tym sądzi

Agnieszka Grochowska o edukacji dzieci. Zamiast szkoły, podróże

Agnieszka Grochowska w pierwszej dekadzie lat 2000. uważana była za jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Zagrała znakomitą rolę w filmie Agnieszki Holland "W ciemności", który był nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny podczas 84. ceremonii wręczenia Oscarów, a ona sama była nominowana do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę kobiecą. Wystąpiła też u boku Roberta Więckiewicza w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei" Andrzeja Wajdy. Na co dzień Agnieszka Grochowska gra również w teatrze.

Poza bogatą historią zawodową, aktorka zajmuje się dziećmi, które ma z mężem, reżyserem Dariuszem Gajewskim. W 2012 urodził się ich pierwszy syn Władysław, a w 2016 drugi – Henryk. Jak się okazuje, mają dość ciekawy sposób ich wychowywania.

Grochowska w rozmowie z magazynem "Twój Styl" przyznała, że zdarza się, że zabiera dzieci w podróże kamperem, nawet na dwa miesiące. Jak przyznaje, przynosi to bardzo duże korzyści.

Agnieszka Grochowska o edukacji w podróży: "Przekonałam się, jak dobre efekty to przynosi"

Jak tłumaczy Agnieszka Grochowska, według niej podróże są bardziej rozwijające dla dzieci niż szkoła. Nie jest jednak tak, że całkowicie odpuszczają naukę. Podczas wyjazdów, 12 i 8-latka uczą w tym czasie rodzice.

Aktorka twierdzi, że dzięki temu dzieci lepiej przyswajają materiał, ale i otrzymują lepsze oceny, gdy już wrócą do szkoły.

"Łatwo mi przychodzi zapakować się z synami do kampera i jechać z nimi przed siebie. Raz na jakiś czas wyciągam ich dłużej ze szkoły. Uczę ich w trybie domowym. Przez miesiąc, czasem dwa. Przekonałam się, jak dobre efekty to przynosi. Chłopcy wracali z wyjazdów wzmocnieni i zdobywali lepsze stopnie." -powiedziała Agnieszka Grochowska,

Aktorka dodała, że w podróży jej synowie zdobywają nowe doświadczenia, ale odcinają się od rozpraszających bodźców, takich jak telefon czy komputer.

