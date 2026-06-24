Agnieszka Holland kręci film o Marlenie Dietrich. Szykuje się międzynarodowy hit

„Franz Kafka" był polskim kandydatem do statuetki Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Widząc doskonałe przyjęcie tego biograficznego tytułu, Agnieszka Holland postanowiła przenieść na duży ekran losy innej ważnej postaci kultury XX wieku. Kolejny film pod tytułem „Berlinweh – Yearning for a Home" przedstawi burzliwą historię Marleny Dietrich, czyli niezapomnianej ikony światowej kinematografii, której życiorys do dziś wzbudza ogromne zainteresowanie na całym globie.

Agnieszka Holland nakręci film o Marlenie Dietrich

Dokładny termin kinowej premiery nowego dzieła polskiej reżyserki pozostaje na razie tajemnicą. Wiadomo jednak na pewno, że twórczyni odrzuciła tradycyjny, chronologiczny model opowieści o życiu głównej bohaterki. Zamiast tego cała fabuła zostanie oparta na czterech dniach z życia Dietrich, które rozrzucono na przestrzeni kilku dekad. Widzowie zostaną przeniesieni do Paryża z 1937 roku, trafią do obozu Bergen-Belsen w 1945 roku, odwiedzą Tel Awiw z 1960 roku, a potem ponownie zobaczą stolicę Francji w 1983 roku.

"Za każdym razem mówię sobie, że już nie będę robić filmów o prawdziwych, sławnych ludziach, a potem ktoś wyłania się z przeszłości i zadaje mi najważniejsze, najbardziej aktualne pytania, w których wyborach odnajduję własne wybory i niepokoje. Marlena Dietrich była splotem sprzeczności: gwiazdą glamour, a jednocześnie wybitną aktorką, piosenkarką i żołnierzem; egoistyczną egocentryczką i lojalną, wspaniałomyślną przyjaciółką i kochanką; bojowniczką o prawa człowieka, pełną lęków i niepewności; Niemką, która w oczach wielu rodaków stała się zdrajczynią. Nie opowiadamy jej życia w sposób ciągły, liniowy. Szukamy tych kilku przełomowych momentów, w których odbija się to, co najważniejsze i najbardziej uniwersalne – to, co w jej losie najsilniej rezonuje dziś" - przekazała Agnieszka Holland.

Międzynarodowa produkcja: Polska, Czechy i Niemcy

Reżyserka połączyła siły ze swoim sprawdzonym współpracownikiem. Rolę producenta filmu o Marlene Dietrich objął Mike Downey, który w przeszłości wielokrotnie realizował już podobne przedsięwzięcia wspólnie z Agnieszką Holland. W powstawanie biografii zaangażowane są również niemieckie studio X Filme Creative Pool oraz czeska firma Marlene Film Production. Za napisanie scenariusza odpowiada natomiast niemiecki twórca filmowy Ingo Rasper.

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Marlena Dietrich była ikoną kina XX wieku

Legendarna gwiazda przyszła na świat w 1901 roku, a jej międzynarodowa rozpoznawalność rozpoczęła się od roli w produkcji „Błękitny anioł". Kilka lat później, dokładnie w 1930 roku, artystka doczekała się swojej jedynej nominacji do Oscara za sprawą legendarnego występu w „Maroku". Ten fundamentalny dla rozwoju kinematografii tytuł wykreował niezwykle złożony i jednocześnie mocno kontrowersyjny wizerunek ekranowej gwiazdy. Marlene Dietrich uchodziła nie tylko za ikonę piękna, ale też niezależną kusicielkę posiadającą silne męskie cechy charakteru. Warto przypomnieć, że właśnie w tym dziele artystka wystąpiła w klasycznym fraku, a publiczność mogła zobaczyć pierwszy w dziejach kina pocałunek dwóch kobiet.

Niewiele później słynna piosenkarka opuściła ojczyste Niemcy i zaczęła aktywnie wspierać Europejczyków szukających schronienia przed nazizmem w Stanach Zjednoczonych. Podczas trwania działań zbrojnych organizowała zbiórki pieniężne dla aliantów, a nawet dawała bezpośrednie koncerty tuż przy linii frontu, co wywoływało ogromne emocje wśród jej rodaków - jedni mieli ją za gwiazdę i bohaterkę, a inni za zdrajczynię. Kiedy wojna dobiegła końca, gwiazda ograniczyła nieco swoje aktorskie obowiązki. Ostatnim obrazem fabularnym z jej udziałem był „Zwyczajny żigolo" z 1978 roku, a niedługo przed śmiercią wystąpiła jeszcze w dokumencie „Marlena". Odeszła w wieku 91 lat po zmaganiach z ciężką chorobą.

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