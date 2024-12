Z pewnością ostatnie miesiące nie były dla Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zbyt spokojne. Para na nowo musiała ustawić swoje życie po głośnym rozstaniu. Byli zakochani, odwiedzili też kilka programów telewizyjnych, w których przedstawili swoje historie. Pela w bardzo krótkim czasie stał się internetowym celebrytą, a jego była ukochana, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dobrą terapią okazuje się publikowanie w mediach społecznościowych coraz nowszych postów.

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska czuje się dobrze w nowej sytuacji i wcale nie płacze w poduszkę z powodu rozstania. Aktorka dodała na instagramowe konto nagranie, na którym widać, jak jest w trakcie sesji zdjęciowej. Okazuje się, że wykonują ją zaprzyjaźnieni fotografowie, z którymi Agnieszka miała już okazję współpracować. W opisie fotki gwiazdka dodała emocjonujący komentarz, jak to pracuje od 7. roku życia.

Jakby tego było mało, nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość chwaliła aktorkę za elegancję, inni z kolei skupili się na tym, że na opublikowanym nagraniu gwiazda wyraźnie rozkwita.

