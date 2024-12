Na co zmarł Ryszard Poznakowski? Na ostatnim koncercie nic nie zapowiadało śmierci

Maciej Pela popularność zyskał dzięki związkowi z Agnieszką Kaczorowską. Niestety po pięciu latach idealnego małżeństwa para się rozstała. Wtedy w mediach zawrzało! Według internetowych doniesień tancerka na planie "Królowych przetrwania" nawiązała romans z operatorem dźwięku z TVN. Po powrocie z zagranicznych wojaży Agnieszka oznajmiła Maćkowi, że to koniec. Pela aktualnie stara się skupiać na rozwoju własnej kariery. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych - codziennie stara się dodawać nowe wpisy oraz relacje na InstaStories.

Maciej Pela miał poważny wypadek. Wszystko opisał w mediach społecznościowych

Maciej Pela napisał na swoim instagramowym koncie, że miał wypadek samochodowy. Okazuje się, że była to stłuczka. Tancerz wyjawił również, iż nie był on spowodowany przez niego. Na szczęście nic poważnego się nie stało, a sam Maciej nie trafił do szpitala.

W piątek wieczorem zaliczyłem dzwona (nie z mojej winy) i musiałem ogarnąć skasowane auto. (...) Moja pierwsza stłuczka w życiu. Słuchajcie, to jest chyba mój rok pierwszych razów - czytamy we wpisie, w którym Pela pokazał też smakowicie wyglądający rosół.

Maciej Pela będzie pracować dla TVN-u?

Jakiś czas temu Maciej Pela dał znać fanom, że dostał ciekawą propozycję pracy. Tancerz pokazał zdjęcie spod siedziby TVN i pochwalił się, że czekają go nowe wyzwania. Tak będzie wyglądać jego życie po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską.

To niesamowite dokąd życie prowadzi, kiedy człowiek się nie poddaje. Nowe taneczne rzeczy na horyzoncie. Małymi kroczkami - napisał Maciej Pela jakiś czas na swoim instagramowym koncie.

