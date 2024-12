Ryszard Poznakowski był trzykrotnie żonaty. Twierdził, że "do trzech razy sztuka"

Agnieszka Kaczorowska ma łeb do interesów. Zaradna bizneswoman rozwija swoje instagramowe konto, na którym można zobaczyć masę współprac. Niedawno opublikowała post, w którym zachęciła swoich obserwatorów do tego, aby polecieli z nią na Bali. W długim wpisie przyznała również, że nigdy tam nie była i bardzo chętnie poleci na taki wyjazd. Z tej oferty mogą skorzystać tylko kobiety. Wycieczka ma odbyć się w maju 2025 roku.

Nigdy nie byłam na Bali, więc z wielką radością zgodziłam się na wspólny wyjazd. Zapraszamy Was na kobiecy wyjazd w maju do miejsca, gdzie czas się zatrzymuje. Taki czas jest bardzo potrzebny, aby spotkać się ZE SOBĄ... z dala od zagłuszaczy dnia codziennego. Odpoczniemy, potańczymy, będziemy się bawić najwspanialej. Lecimy? Nie mogę się już doczekać - napisała wyraźnie podekscytowana Agnieszka.

Taki wyjazd nie należy jednak do najtańszych. Osiem dni na miejscu kosztuje około 5100 złotych. Warto nadmienić, że przeloty należy opłacić we własnym zakresie.

Maciej Pela pokrzyżuje plany zarobkowe Agnieszki Kaczorowskiej

Niedawno wyszło też na jaw to, że Maciej Pela nic nie wie o planach zarobkowych Agnieszki Kaczorowskiej. Dziennikarze portalu shownews.pl zapytali go o to czy zdaje sobie sprawę z tego, że jego żona planuje zagraniczny wyjazd. Wtedy aktorka przecież nie będzie opiekować się córkami i cała odpowiedzialność spadnie na niego.

O wyjeździe Agnieszki na Bali dowiaduję się od Was. Nie było ze mną jeszcze nic uzgadniane i dlatego nie wiem, kiedy ona jedzie, dlaczego jedzie i z kim - powiedział wprost Maciej Pela.

