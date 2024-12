Agnieszka Kaczorowska pokazała swój horoskop. Rozkwitnie!

Daj sobie czas by docenić wszystko, co osiągnęłaś. Ten rok pełen wyzwań nauczył Cię wiele i pokazał jak niezwykła i wytrwała potrafisz być. Wejdziesz w 2025 rok jako mądrzejsza, silniejsza i bardziej świadoma wersja siebie. To Twój czas by rozkwitnąć.