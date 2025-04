Agnieszka Kaczorowska ujawnia, czy chodzi do kościoła. Sprytny patent na Wielkanoc. "Wymyślam zagadki"

Agnieszka Kaczorowska i jej patent na Wielkanoc

Agnieszka Kaczorowska ostatni rok miała wyjątkowo burzliwy. Tancerka w życiu prywatnym zakończyła swój związek Maciejem Pelą (formalnie ciągle są małżeństwem, bo jeszcze nie było rozwodu), a zawodowo wróciła do programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie występuje w parze z Filipem Gurłaczem. Tegoroczna Wielkanoc to były drugie - po Bożym Narodzeniu 2024 - duże święta po rozstaniu z mężem. Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem zdradził, że na Wigilię zabrał córki (5-letnia Emilię i dwa lata młodszą Gabrielę) do swoich rodziców.

Zabieram dziewczynki na Wigilię do dziadków i tam spędzimy święta w rodzinnej atmosferze. Będzie moje rodzeństwo i ich dzieciaki, spora gromadka. Jedziemy kilka dni wcześniej, będziemy razem gotować i szykować ciasta, bo w końcu to ze mną dziewczyny gotowały

- wyjawił tancerz. Agnieszka Kaczorowska z kolei z córkami spędziła Święta. Tuż przed Wielkanocą z kolei gwiazda serialu "Klan" i tancerka zdradziła swój patent na okres, w którym chrześcijanie świętują zmartwychstanie Jezusa Chrystusa.

Agnieszka Kaczorowska nie chodzi do kościoła. Na Wielkanoc ma sprytny plan

Trenerka w show "Taniec z Gwiazdami" sama akurat deklaruje się jako ateistka, więc siłą rzeczy w jej domu aspekt religijny znaczenia nie ma. Raczej próżno jej szukać w kościele... Agnieszka Kaczorowska jednak umie zorganizować Wielkanoc tak, aby dzieci się nie nudziły. Wdraża w życie swój sprytny plan, w którym jest miejsce na piękną tradycję.

Każde święta są dla mnie czasem opowiadającym o miłości i rodzinie. Choć ja nie chodzę do kościoła, to zawsze maluję pisanki z dziewczynkami. W niedzielę organizuję im zabawę i szukają niespodzianek od zajączka. Wymyślam zagadki, które muszą odgadywać, by znaleźć kolejne ukryte rzeczy. To czas, który zawsze spędzam z bliskimi

- ujawniła gwiazda "Klanu" w rozmowie z "Faktem". Warto dodać, że Agnieszka Kaczorowska nie brała też ślubu kościelnego. Gdyby zatem kiedyś poczuła przypływ wiary, mogłaby stanąć przed ołtarzem.

Agnieszka Kaczorowska kusi w "Tańcu z Gwiazdami"

