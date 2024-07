Agnieszka Kaczorowska wyleguje się nad Bałtykiem. Mąż nie może oderwać od niej rąk

Są powody do zmartwień?

Agnieszka Kaczorowska wypoczywa nad polskim morzem

Agnieszka Kaczorowska (32 l.) jest jedną z osób, która docenia uroki Bałtyku. Chociaż nie obce są jej podróże w egzotyczne zakątki Ziemi, to co roku wraca nad polskie wybrzeże. Ostatni tydzień spędziła właśnie nad morzem. "Pozdrawiamy Was znad morza! Przed nami rodzinny tydzień" - zapowiadała kilka dni temu na swoim Instagramie.

Nadmorski wypoczynek Kaczorowska relacjonowała w sieci. "Dziś wywiało nas i zasypało piaskiem… ale dzięki temu morze było wzburzone, czyli takie jak lubię najbardziej… oczywiście z lądu" - pod jednym ze zdjęć. Gwiazda "Klanu" wyznała również, że jest to jedno z jej ulubionych miejsc. "Uwielbiam klimat polskiego wybrzeża. Niezmiennie od…kiedy pamiętam" - podkreśliła. Wspomniała również, że przez wiele lat to właśnie nad polskim morzem świętowała co roku swoje urodziny.

Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała figurę bogini

Nad Bałtyk wybrała się w towarzyskie całej rodziny - męża Macieja oraz córeczek Emilki i Gabrysi. Niedawno zostali "przyłapani" na relaksie na jednej z plaż w okolicach Lubiatowa. Agnieszka zaprezentowała swoją wysportowaną sylwetkę w jasnożółtym bikini, które nie pozostawiło za wiele dla wyobraźni. Zadbała jednak przy tym o ochronę głowy przed słońcem, a niewielki plażowy namiot zapewniał odrobinę cienia dla jej córeczek.

Mąż Kaczorowskiej, Maciej Pela, nie mógł oprzeć się urokowi pięknej żony i z czułością zaczepiał wylegującą się ukochaną. Na jego zaczepki Agnieszka odpowiedziała uśmiechem. Później gwiazda błogo odpoczywała w ramionach męża. Nie tracąc przy tym z oczu swoich pociech. Wygląda na to, że kolejne rodzinne wakacje mogą zaliczyć do udanych. Z pewnością za rok ponownie będzie można ich spotkać nad Bałtykiem.

