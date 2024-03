Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska. Szpanerska podświetlana toaleta w sypialni!

Agnieszka Kaczorowska przegrała casting na jurorkę w programie "Taniec z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska zdecydowanie nie należy do osób stojących cichutko w kącie. Tancerka i odtwórczyni roli Bożenki w serialu "Klan" niedawno przegrała casting na rolę jurorki w programie "Taniec z gwiazdami". Początkowo przymierzana była do funkcji trenerki i partnerki na parciecie jednego z uczestników show, ale Agnieszka Kaczorowska odmówiła. Casting jednak wygrał Tomasz Wygoda i gwiazda musiała obejść się ze smakiem. Nie zamierzała jednak gryźć się w język. - Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę - tak oceniła wybór Tomasza Wygody Agnieszka Kaczorowska. Potem zrobiła się grubsza awantura, za którą trudno już nadążyć. Nowego jurora "Tańca z gwiazdami" bronił Rafał Maserak. Do akcji wkroczyła też Iwona Pavlović.

Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska. Skromna łazienka i podświetlana toaleta

Przegramy casting i kłótnie, które wybuchły po nim, na pewno pochłonęły wiele energii, którą ma w sobie Agnieszka Kaczorowska. Gwiazda zdecydowanie zasługuje na odpoczynek. A jak wiadomo, najlepszy relaks jest we własnym domu. Szczególnie wtedy, gdy mieszka się tak, jak gwiazda serialu "Klan". Aktorka i niedoszła jurorka najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami ma spory dom. Zdjęcia wnętrz pokazuje od czasu do czasu w mediach społecznościowych. Uwagę przykuwa kuchnia, w której dominuje biel. Ciekawym dodatkiem są wstawki z jasnego drewna. Skromnie wygląda za to łazienka Agnieszki Kaczorowskiej, ale jest w niej wanna, w której można wziąć odprężającą kąpiel. Największe wrażenie jednak robi sypialnia aktorki, w której znajduje się szpanerska podświetlona toaleta. Ten kącik to prawdziwe królestwo Agnieszki Kaczorowskiej. W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska.

