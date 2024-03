Testament Agnieszki Osieckiej. Pasierb Daniela Passenta uwzględniony!

Agnieszka Osiecka w swoim życiu była w wielu związkach damsko-męskich. Z wszytskich relacji wyróżniała się ta, która łączyła słynną poetkę i autorkę tekstów piosenek z Danielem Passentem, jednym z najwybitniejszych publicystów powojennej Polski i legendą tygodnika "Polityka". Daniel Passent zmarł w 2022 roku, ale przed śmiercią zdążył ujawnić, co znalazło się w testamencie Agnieszki Osieckiej. Poetka zdecydowała się niezwykły gest w stronę publicysty i jego pasierba, z którym Daniel Passent był mocno związany. - Dopiero stosunkowo niedawno archiwiści, którzy porządkowali dokumenty Agnieszki, odkryli jej testament, który brzmi: "Cały swój majątek przekazuje Danielowi Passentowi w nadziei, że rozdzieli go sprawiedliwie pomiędzy moją córkę Agatę i mojego przyjaciela Łukasza" - ujawnił dziennikarz w swojej wydanej w 2012 roku książce "Passa". To był absolutny szok!

Po rozstaniu z Agnieszką Osiecką Daniel Passent się ożenił

Z tym sensacyjnym znaleziskiem archiwistów Daniel Passent miał jednak problem. - Co to znaczy "sprawiedliwie"? Byłem w kropce, ale Agata, kiedy się o tym dowiedziała, wybawiła mnie z kłopotu. Dogadali się z Łukaszem. Ładnie postąpiła, bo Łukasz niczego nie oczekiwał, prawnie to było już klika lat za późno - wyznał publicysta, który po rozstaniu z Agnieszką Osiecką ożenił się z Martą Dobromirską. Małżonkowie razem wychowywali córkę publicysty i syna jego żony. W tej układance było także miejsce dla poetki! - Związki naszej rodziny z Agnieszką były tak bliskie, że ona często przychodziła do nas i zostawała z dziećmi. Pozostała członkiem rodziny - podkreślił Daniel Passent w swojej książce.

