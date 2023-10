Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki - zaręczyny, ślub, dziecko

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki preferują życie z dala od fleszy reporterów. 37-letnia aktorka i jej o trzy lata starszy mąż zbliżyli się do siebie na planie przejmującego serialu "Czas honoru". W 2016 roku para się zaręczyła, a ślub odbył się dwa lata później. Po kolejnych trzech na świat przyszła ich córka Waleria. Z racji tego, że Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki strzegą swojej prywatności jak oka w głowie, nie wiadomo, co dzieje się w ich domu. Wszystko wskazuje jednak na to, że między małżonkami układa się jak najlepiej. Wielkim zaskoczeniem dla internautów było to, że aktorzy opublikowali wspólny filmik.

Diabeł pod nagraniem Agnieszki Więdłochy i Antoniego Pawlickiego

Na nagraniu widzimy Agnieszkę Więdłochę i Antoniego Pawlickiego, którzy przekomarzają się za kulisami sesji zdjęciowej i opowiadają o swojej pracy. Filmik jest zabawny i widać na nim, że żar miłości w parze aktorskiej cały czas tli się bardzo mocno. Co ciekawe, pod nagranie pojawił się... diabeł! Ale uspokajamy - nie chodzi o prawdziwego szatana, tylko emotkę pokazującą jego wizerunek. Zamieściła ją Agnieszka Więdłocha w odpowiedzi na ogień i serduszka Antoniego Pawlickiego. Na szczęście o sercu pamiętała też jego żona. Fanom nagranie przypadło do gustu. "Piękna z Państwa para. Dużo zdrówka i dalszych sukcesów życzę" , "Uwielbiam was, super parę tworzycie" - pisali użytkownicy Instagrama.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Agnieszki Więdłochy i Antoniego Pawlickiego z różnych lat

i Autor: Instagram Pawlicki i Więdłocha