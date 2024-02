Koleżanka ujawniła, jak naprawdę Anna Mucha wygląda rano. Runął wielki mit!

Anna Mucha z maseczką. Nie udaje nastolatki

Anna Mucha uwielbia zwracać na siebie uwagę. Co ważne jednak, ma przy tym duży dystans do swojej osoby. Ostatnio zaskoczyła internautów, pokazując swoje siwe włosy. Fanki gwiazdy "M jak miłość" doceniły to, że nie udaje ona nastolatki. "Siwe włosy są piękne, są siłą dojrzałej kobiety", "No i na wiek trzeba sobie zapracować Pani Aniu! Tak mówiła kobieta pracująca w "Czterdziestolatku"!, "Brawo za naturalność! Pięknie Pani wygląda!" - komentowały użytkowniczki Instagrama. W zeszłym roku pisaliśmy z kolei o tym, jak wygląda twarz Anny Muchy z bliska. Zdjęcia jasno udowodniły, że aktorka cały czas prezentuje się znakomicie. Teraz gwiazda "M jak miłość" wrzuciła na Instagrama zdjęcie ze specjalną maseczką. Nieoczekiwanie wpis skomentowała koleżanka Anny Muchy - Agnieszka Włodarczyk, która w tym roku także kończy 44 lata.

Agnieszka Włodarczyk ujawniła, jak Anna Mucha wygląda rano

Anna Mucha w swoim stylu "żaliła się" na trudy związane z walką o wygląd. - Ile to człowiek musi się narobić, żeby dobrze wyglądać - napisała aktorka przy zdjęciu. Agnieszka Włodarczyk postanowiła odpowiedzieć i ujawnić, jak jej koleżanka wygląda rano. - Ty akurat nie musisz, widziałam Cię rano nie raz - zdradziła gwiazda serialu "13. posterunek". Przy okazji runął wielki mit, który często powtarzają zazdrośnicy uważający, że aktorki dobrze wyglądają tylko wówczas, gdy mają na sobie tony makijażu. Anna Mucha zdecydowanie zaprzecza tej teorii. Niektórzy użytkownicy Instagrama mają na ten temat swoje teorie. - Są tacy, co mają dobre geny - skomentowała jedna z internautek.

