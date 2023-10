Anna Mucha popularność zyskała w latach 90. Jako dziecko debiutowała u Andrzeja Wajdy

Anna Mucha z ekranem ma do czynienia od najmłodszych lat. Dużą popularność przyniosła jej rola w hicie lat 90. - serialu "Matki, żony i kochanki". Wcześniej zagrała w filmie Andrzeja Wajdy "Korczak". Od 20 lat z kolei nie sposób wyobrazić sobie serial "M jak miłość" bez tej pięknej i pełnej wdzięku aktorki. Wielką pasją Anny Mucha są podróże. Ostatnie wyprawy jednak przyniosły jej nieprzyjemne niespodzianki. W Budapeszcie aktorka narzekała na obskurny wygląd miasta, ale prawdziwe chwile grozy przeżyła w Meksyku. Tuż po wypożyczeniu auta, Anna Mucha razem ze swoim partnerem została zatrzymana przez policję. Na szczęście mundurowi szybko puścili polską parę. Pomogło to, że funkcjonariusze nie znali języka angielskiego. Gwiazda "M jak miłość" - zdaniem wielu fanów - nie wygląda na swój wiek. Tyle że - jak wiadomo - w telewizji twarz często wygląda inaczej niż w rzeczywistości. Anna Mucha jednak nie robi ze swojego wyglądu tajemnicy.

Twarz Anny Muchy z bliska. Tak gwiazda "M jak miłość" wygląda w wieku 43 lat

Aktorka właśnie pokazała, jak z bliska wygląda jej twarz w wieku 43 lat. Zrobiła to na fali swojej fascynacji Meksykiem, do którego udała się na jesienne wakacje. - Nie pytajcie mnie kiedy zamieniłam się w starą Meksykankę. Muchas gracias - napisała Anna Mucha w podpisie do fotografii, na której bez ściemy prezentuje swoją twarz. Naszym zdaniem gwiazda serialu "M jak miłość" wygląda znakomicie. Inaczej niż 10 czy 20 lat temu, ale nadal pięknie. Zobacz w naszej galerii to i inne zdjecia twarzy 43-letniej Anny Muchy z bliska. Tu nie ma żadnej ściemy!