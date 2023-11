Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Lewandowska, a teraz Łukasz Jemioł – tak gwiazdy zarabiają w ekskluzywnym sklepie!

Ukochany Lanberry przed laty omal nie zwyciężył "The Voice of Poland". Przegrał jedynie z Matuszem Ziółko

Nie jest tajemnicą, że w naszym kraju opłaca się być gwiazdą. Znani i lubiani na reklamach, a także na produktach sygnowanych swoim nazwiskiem zarabiają krocie. Mistrzynią w tej dziedzinie jest niewątpliwie żona Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska na podbijającej serca Polaków nowej platformie e-commerce z powodzeniem sprzedaje swoje suplementy diety. Teraz swoje kreacje zaczął sprzedawać w sieci również Łukasz Jemioł. Ukochany projektant aktorek, piosenkarek i celebrytek dosłownie i w przenośni zabłysnął w sieci. Do sprzedaży trafiła właśnie wyjątkowa, limitowana kolekcja kreacji wieczorowych inspirowanych klimatem luksusowego, dawnego Hollywood stworzona przez Jemioła w ramach współpracy z Thegloow.com. Marki, które na co dzień podkreślają indywidualność i piękno swoich klientek efektowymi kreacjami oraz doskonałą suplementacją i pielęgnacją, połączyły siły, aby jeszcze bardziej wydobyć ich blask. W ramach współpracy JEMIOL x Thegloow.com, marka JEMIOL przygotowała limitowaną kolekcję sukienek z myślą o najbardziej wyjątkowych chwilach. Propozycje dwóch niezwykłych kreacji wieczorowych, zainspirowanych atmosferą dawnej, luksusowej epoki Hollywood to harmonijne połączenie elegancji, klasy oraz zmysłowości. Każda z sukienek to unikatowa propozycja, stworzona z wyjątkowej, przyjemnej w dotyku dzianiny, obsypanej tysiącem złotych cekinów, tworząc jedyny w swoim rodzaju efekt kobiecego blasku. Te kreacje nie tylko pozwalają poczuć się pięknie i wyjątkowo, podkreślając atuty kobiecej figury, lecz także gwarantują bezkonkurencyjną wygodę i komfort. W sesji zdjęciowej sygnującej kolekcję wystąpiła aspirująca modelka Magdalena Kaczmarzyk. Warto dodać, że Łukasz Jemioł ubiera polskie gwiazdy i businesswoman od 18 lat!

Dorota Goldpoint: Znana projektantka mody ujawnia kulisy pracy z gwiazdami. Do czego przekonała Irenę Santor? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.