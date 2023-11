Agnieszka Woźniak-Starak jak Szymon Hołownia? Na razie składa gratulacje

Agnieszka Woźniak-Starak i Szymon Hołownia na telewizji zjedli zęby. Dziennikarka ciągle pozostaje w branży, natomiast jej dawny kolega z TVN wszedł do polityki. I to w jakim stylu! Najpierw uzyskał niezły wynik w wyborach prezydenckich 2020, potem założył partię Polska 2050, a teraz został marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie! Swój sukces odniosła też Agnieszka Woźniak-Starak, która została wybrana przez władze TVN do prowadzenia popularnego show "Mam talent", którego przed laty gospodarzem był... Szymon Hołownia. Czy dziennikarka pójdzie drogą kolei i także wejdzie do polityki? To byłaby prawdziwa bomba! Całą sytuację skomentowała z przymrużeniem oka. - No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę prowadząc "Mam talent’" ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni. Dobra robota - napisała na Instagramie Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak była zaangażowana w kampanie: "Polityka jest dla mnie czymś bliskim"

Mimo wyraźnego zdystansowania się od polityki, gwiazda TVN ma w tej materii spore doświadczenie. - Jak byłam studentką, byłam mocno zaangażowana jako wolontariuszka w różne kampanie, więc na pewno polityka jest dla mnie czymś bliskim. [...] Uważam, że należy brać czynny udział w życiu politycznym, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, wykorzystywać nasze prawa wyborcze - podkreśliła Agnieszka Woźniak-Starak w jednym ze swoich wpisów. - Nie ominęłam nigdy żadnych wyborów i tych też nie ominę (chodzi o ostatnie wybory parlamentarne - red.) - dodała i zaznaczyła, że "doskonale wie", w którą pójdzie stronę.

