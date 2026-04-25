Agnieszka Woźniak-Starak znów odpowiada Dodzie! "Chyba są granice w opowiadaniu głupot"

Doda wraca do afery z Woźniak-Starak

Doda niedawno wróciła do sprawy sprzed wielu lat, kiedy wdarła się w bójkę z Agnieszką Woźniak-Starak. Powodem był program "Na językach", w którym dziennikarka stworzyła materiał o rodzicach piosenkarki. Ostatnio w rozmowie z WP Doda powiedziała, że Woźniak-Starak zapowiadała więcej takich materiałów.

Poszłyśmy do łazienki i ona mi mówi, że "z twoimi rodzicami to dopiero początek". No to sorry, ale nie. Chciałabym, żeby to było w Amazonie, ale to wycięli. Mimo że było to w moich zeznaniach, na sprawie, wśród świadków - wycięli to.

Agnieszka szybko jej odpowiedziała, nazywając ją "kłamczuchą". Teraz szerzej skomentowała sprawę.

Agnieszka Woźniak-Starak neguje oskarżenia Dody

W rozmowie z Pudelkiem Agnieszka Woźniak-Starak zapewniała, że "takie słowa nigdy nie padły z jej ust". Dziennikarka uważa, że Doda brnie w kłamstwa, ponieważ nigdy nie poniosła konsekwencji swoich czynów.

Przed sądem - i to pod przysięgą - Dorota opowiadała rzeczy, od których włos się jeżył na głowie. Normalny człowiek pewnie bałby się tak bezczelnie kłamać, ale ona nigdy nie poniosła konsekwencji swoich działań, więc pozwala sobie na wszystko. W tamtym czasie w ogóle nie zajmowaliśmy się już Dorotą w programie, zresztą na moją wyraźną prośbę, więc po co miałabym mówić takie głupoty? - mówi Pudelkowi.

Agnieszka Woźniak-Starak sugeruje, że Doda wraca do afery sprzed lat, ponieważ musi jakoś promować swój nadchodzący koncert na PGE Narodowym.