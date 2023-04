Aktor serialu Polsatu miał wypadek. Trwa zbiórka na specjalny sprzęt

Duda naruszył protokół dyplomatyczny przy Zełenskim?! Zauważyła to gwiazda TVN. "To nie powinno się wydarzyć"

- Wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich festiwalach za swoje kreacje aktorskie, na co dzień urzekający widzów Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, gdzie zawalczył swoim talentem o niejeden śmiech, niejedną zadumę i niejedną łzę na widowni. W tym momencie prowadzi równoległą walkę, której swoją zawziętością i heroizmem nie pokazuje szerszemu światu. Nasz przyjaciel, który zawsze służył pomocą, dla którego naturalnym jest być po prostu dobrym, szlachetnym człowiekiem, dziś sam potrzebuje pomocy. Wskutek feralnego wypadku, cierpi na poważny niedosłuch, który bez drogiego specjalistycznego sprzętu będzie postępował, gdyż Rafał z racji swojego zawodu jest stale narażony na stymulujące rozwój choroby bodźce. Dla uzdolnionego pasjonata muzyki, multiinstrumentalisty i człowieka sceny to katastrofa. Aparat słuchowy, który pomógłby Rafałowi to koszt 12000 zł - czytamy we wpisie organizatorów zbiórki. Zebrano już ponad 14 tys. złotych.

- Widząc, co się dzieje, my, przyjaciele z zespołu Szaniawskiego, postanowiliśmy mieć wpływ i zrobić tyle, ile możemy. Sam nigdy nie poprosiłby o tę pomoc, ponieważ nie chce nadużywać cudzej dobroci, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy skierowaną do wszystkich, dla których los Rafała nie jest obojętny. Razem, niewielkim wkładem, możemy odmienić oblicze niedosłuchu i dać nadzieję... Każda złotówka jest ważna, za wszystkie z góry Wam dziękujemy i wierzymy, że dobro wraca! - kończą swój wpis znajomi Rafała Kosowskiego.

Rafał Kosowski to aktor, którego można znać m.in. z nowego serialu "Mental", który emitowany jest na Polsat Box. Wciela się w nim w postać Ola. W produkcji grają także Janusz Chabior, Sandra Drzymalska i Martyna Byczkowska. Jest to polska wersja fińskiej produkcji "Sekasin", w której młodzi bohaterowie wchodzący w dorosłe życie mają problemy psychiczne. Kosowski wcześniej grał także w serialu "Tancerze".