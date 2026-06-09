Aktor z "Komisarza Alexa" dokonał coming outu! Poruszające słowa o wstydzie i latach milczenia

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-09 10:41

Maciej Grubich, znany m.in. z seriali "Komisarz Alex" czy "Udar", dokonał coming outu! W poruszającej rozmowie z magazynem "Replika" opowiedział o towarzyszącym mu od lat "wiecznie niewypowiedzianym wstydzie". Teraz nareszcie może być w pełni sobą. Po tym wyzwaniu internauci ruszyli z falą wsparcia.

Maciej Grubich

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Autor: Maciej Grubich/ Facebook

Maciej Grubich dokonał coming outu!

Kilka tygodni temu jednym z najbardziej osobistych wyznań w polskim show-biznesie podzielił się Patryk Pniewski (34 l.). Aktor znany m.in. z "Pierwszej miłości", "Barw szczęścia" czy "Zakochanych po uszy" w podcaście prowadzonym przez Amę Sieklucką otwarcie opowiedział o poczuciu niedopasowania oraz swojej orientacji seksualnej. Dziś nie ukrywa, że jest otwarty na miłość niezależnie od płci.

Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać - powiedział aktor w podcaście.

Teraz na coming out zdecydował się jego kolega po fachu. Maciej Grubich (33 l.) jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Od 2018 roku związany był z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Widzowie mogą go znać m.in. z seriali "Komisarz Alex", "Udar" czy "Zieja". Pracował również jako model i współpracował z wieloma znanymi markami jak Balenciaga, Balmain czy Marc Jacobs

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Maciej Grubich w poruszających słowach o dorastaniu i wstydzie

Maciej Grubich dokonał coming outu na łamach magazynu "Replika". Tym samym dołączył do innych artystów, w tym Macieja Szczygła, Sylwii Chutnik, Klaudii Janas, Grety Burzyńskiej czy Tytusa Skiby. 

Aktor w rozmowie z Dawidem Dudko opowiedział m.in. o dorastaniu w latach 90. i swojej drodze do coming outu. Szczerze przyznał, że długo towarzyszyło mu poczucie wstydu, z którym nie wiedział, jak sobie poradzić. Nie mógł sobie znaleźć miejsca.

Przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd, z którym nie bardzo wiedziałem, co zrobić - powiedział Grubich. 

Opowiedział również o stereotypach i homofobii w artystycznym świecie oraz o swojej modowej ekspresji. Poruszające wyznanie Macieja Grubicha spotkało się z niezwykle pozytywnym odzewem wśród internautów.

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