Aktor z "Komisarza Alexa" dokonał coming outu! Poruszające słowa o wstydzie i latach milczenia

Maciej Grubich dokonał coming outu!

Kilka tygodni temu jednym z najbardziej osobistych wyznań w polskim show-biznesie podzielił się Patryk Pniewski (34 l.). Aktor znany m.in. z "Pierwszej miłości", "Barw szczęścia" czy "Zakochanych po uszy" w podcaście prowadzonym przez Amę Sieklucką otwarcie opowiedział o poczuciu niedopasowania oraz swojej orientacji seksualnej. Dziś nie ukrywa, że jest otwarty na miłość niezależnie od płci.

Nie chcę się wstydzić bycia sobą, bo każdy ma prawo kochać - powiedział aktor w podcaście.

Teraz na coming out zdecydował się jego kolega po fachu. Maciej Grubich (33 l.) jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Od 2018 roku związany był z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Widzowie mogą go znać m.in. z seriali "Komisarz Alex", "Udar" czy "Zieja". Pracował również jako model i współpracował z wieloma znanymi markami jak Balenciaga, Balmain czy Marc Jacobs

Zobacz również: "Nie chcę się bać być, kim jestem". Gwiazda TVP dokonała coming outu

Maciej Grubich w poruszających słowach o dorastaniu i wstydzie

Maciej Grubich dokonał coming outu na łamach magazynu "Replika". Tym samym dołączył do innych artystów, w tym Macieja Szczygła, Sylwii Chutnik, Klaudii Janas, Grety Burzyńskiej czy Tytusa Skiby.

Aktor w rozmowie z Dawidem Dudko opowiedział m.in. o dorastaniu w latach 90. i swojej drodze do coming outu. Szczerze przyznał, że długo towarzyszyło mu poczucie wstydu, z którym nie wiedział, jak sobie poradzić. Nie mógł sobie znaleźć miejsca.

Przez większość dotychczasowego życia towarzyszył mi wiecznie niewypowiedziany wstyd, z którym nie bardzo wiedziałem, co zrobić - powiedział Grubich.

Opowiedział również o stereotypach i homofobii w artystycznym świecie oraz o swojej modowej ekspresji. Poruszające wyznanie Macieja Grubicha spotkało się z niezwykle pozytywnym odzewem wśród internautów.

Zobacz również: Mąż wielkiej gwiazdy dokonał coming outu. Po ponad 20 latach małżeństwa! Nie planują rozwodu

Gwiazda "Top Model" wzięła ślub z ukochaną! Panie pokazały piękne zdjęcia ze ślubu!

35