Aktorka i gwiazda Polsatu Olga Łasak prosi o pieniądze na leczenie mamy. "Każdy grosz się liczy"

Olga Łasak to 36-letnia aktorka, ale również wokalistka i pedagożka. Występuje w kabarecie Czesuaf, bywała gościem podczas show Kabaretu Moralnego Niepokoju czy Paranienormalnych. Widzowie Polsatu na pewno kojarzą ją z Festiwalu Weselnych Przebojów, a kilka lat temu Łasak była uczestniczką "Jaka to melodia?". Artystka udziela się też charytatywnie.

Teraz jednak sama potrzebuje pomocy! Chodzi o jej mamę.

Bardzo trudno jest mi prosić o pomoc, ale niestety aktualnie walczymy już z czasem… Każdy grosz się liczy, bo już niewiele brakuje, by dać mamie szansę na powrót do zdrowia i samodzielności. Czy to się w końcu uda?! Nie wiemy… ale zawsze mamy wielkie nadzieje i ogromną wolę walki, bo wierzę, że z takim wsparciem, jakie tutaj mam od was, mama przeżyje jeszcze wiele wspaniałych chwil, które straciła przez ostatnie lata - napisała Łasak na swoim instagramowym profilu.