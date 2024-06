Aktorka walczy z nieuleczalną chorobą. Teraz poważną diagnozę usłyszała jej 13-letnia córka

Znacie go bardzo dobrze!

Christina Applegate (52 l.) zyskała popularność rolą Kelly Bundy z kultowego serialu "Świat według Bundych". Oprócz tego wystąpiła w kilku znanych produkcjach, m. in. "Goście w Ameryce" z Jeanem Reno, "Ostrożnie z dziewczynami" czy "Szkoła stewardes". Ostatni raz na ekranie mogliśmy ją oglądać w serialu Netflixa "Już nie żyjesz".

W ubiegłym roku oświadczyła, że kończy karierę aktorską. Applegate zdecydowała się na przedwczesną emeryturę z powodu nieuleczalnej choroby. Kilka lat temu zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. "Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. To była dziwna podróż. Otrzymałam jednak wsparcie od znajomych, którzy także zmagają się z tą chorobą. To wyboista droga, ale jedziemy dalej. Chyba że jakieś d*pki ją zablokują" - poinformowała w sierpniu 2021 roku. To nie był pierwszy raz, gdy aktorka usłyszała przerażającą diagnozę. Ponad dekadę temu zmagała się bowiem z nowotworem piersi.

Christina Applegate: Córka aktorki usłyszała poważną diagnozę

W styczniu podczas gali rozdań nagród Emmy Applegate po raz ostatni pojawiła się publicznie. Towarzyszyła jej 13-letnia córka. Sadie Grace jest owocem związku z holenderskim muzykiem, Martynem LeNoble. Nastolatka jest wielkim oparciem dla matki. Niestety, niedawno okazało się, że sama również ma poważne problemy ze zdrowiem, które przez wielu były bagatelizowane. W podcaście "MeSsy" matka z córką wyznały, że Sadie choruje na zespół POTS (zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej), czyli zaburzenie funkcji układu autonomicznego. Schorzenie objawia się m.in. kołataniami serca, zawrotami oraz bólami głowy czy zmęczeniem.

Nastolatka opowiadała, że pierwsze objawy zauważyła już kilka miesięcy temu. Często zdarzało jej się tracić przytomność w szkole. Do pielęgniarki trafiała nawet kilka razy dziennie. Jednak od nauczycieli słyszała, że symuluje, żeby uniknąć zajęć. "Mówili: 'Robisz to, żeby wyrwać się z klasy. To prawdopodobnie tylko niepokój. Wracaj na zajęcia'" - wspominała.

"Nie mam pojęcia, co to właściwie jest, ale to coś związanego z autonomicznym układem nerwowym i wpływa na moje serce. Kiedy wstaję, bardzo, bardzo kręci mi się w głowie, a moje nogi stają się bardzo słabe i mam wrażenie, że zaraz zemdleję" - tłumaczyła nastolatka. Wyznała również, że teraz bardziej rozumie z czym zmaga się jej mama.

