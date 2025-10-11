Karolina Charkiewicz i Adrian Zaremba: Aktorska prawa wzięła ślub w tajemnicy

Adrian Zaremba (33 l.) i Karolina Charkiewicz (31 l.) dołączyli do grona szczęśliwych małżonków. Zakochani zrezygnowali z hucznego wesela i zamiast tego postawili na... podróż! Skromna uroczystość odbyła się bowiem poza granicami Polski. Razem z najbliższą rodziną oraz przyjaciółmi wyjechali do Grecji, gdzie odbyła się skromna uroczystość.

O kulisach ślubu aktor opowiedziała w rozmowie z portalem Złota Scena.

Nie potrzebuję widowni do tego. Wzięliśmy mały ślub w gronie najbliższych za granicą. Padło na Grecję, bo oboje lubimy ten kraj, ale nie jest dla nas jakiś szczególny. Chcieliśmy po prostu wyjechać gdzieś razem. Teraz takie śluby to żaden problem. Są firmy, ktore to wszystko załatwiają i skorzystaliśmy z tego - zdradził Adrian Zaremba

Zobacz również: Kuba Wojewódzki wziął ślub w tajemnicy?! Na antenie pokazał obrączkę!

Karolina Charkiewicz i Adrian Zaremba: Studencka miłość

Karolina Charkiewicz i Adrian Zaremba poznali się podczas studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Ona dopiero zaczynała studia, on był już na roku dyplomowym. Chociaż od lat rozwijają swoje kariery, to nie mieli do tej pory za wielu okazji do spotkania się na planie.

Pracujemy w tym samym zawodzie, ale na planie jeszcze nie graliśmy razem, nie licząc małej etiudy. Występowaliśmy w jednym serialu "Niepewność. Zakochany Mickiewicz". Wcielałem się tam w postać Michała Wereszczaka, a Karolina zagrała niewielką rolę kontrabasistki, ale nie były to wspólne zdjęcia. Wszystko przed nami - stwierdził aktor.

Adrian Zaremba ma na swoim koncie role w wielu popularnych produkcjach. Można go było zobaczyć m.in. w "Na dobre i na złe", "Dziewczynach ze Lwowa", "Drogach wolności" czy "Teściach". Na co dzień pracuje również jako asystent na warszawskiej Akademii Teatralnej.

Karolina Charkiewicz po studiach związała się z warszawskim Teatrem Ateneum. Na ekranie można było ją podziwiać w "Ojcu Mateuszu", "M jak miłość" (postać Dagmary), "Komisarzu Aleksie", "W rytmie serca" czy też "Świecie według Kiepskich".

Zobacz również: Gwiazda "Top Model" wzięła ślub z ukochaną! Panie pokazały piękne zdjęcia ze ślubu!

QUIZ o bohaterach serialu "Ojciec Mateusz" Pytanie 1 z 10 Ta pani nazywa się? Renata Wielicka Lucyna Wielicka Barbara Wielicka Następne pytanie