Ale Kammel pojechał po Korwin Piotrowskiej: "Ona jest dla mnie okropną osobą"

Tu dzisiaj o Korwin-Piotrowskiej wspomniałeś... Ona jest dla mnie okropną osobą, z którą nie chcę mieć kontaktów tak długo, póki nie przyjdzie i nie powie "przepraszam" za to, co na mój temat wygaduje. To mówię zupełnie wprost. Ja twierdzę, że jej własne życiowe zgorzknienie napędza ją w jej twórczości publicznej, a to nie jest dobry napęd. Ona porównała mnie swego czasu do bohatera filmu Bernardo Bertolucciego "Oportunista". Być może to jest oportunizm, a może to jest inna od jej filozofia życiowa?