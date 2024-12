Produkcja „Jaka to melodia?” wydała komunikat. Janowski potwierdza zmiany w ulubionym teleturnieju Polaków

Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami

"Jaka to melodia?" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych teleturniejów muzycznych w Polsce. Pierwszym i najbardziej kojarzonym prowadzącym program był Robert Janowski, który przez ponad 20 lat był twarzą formatu. W 2018 roku stery przejęli najpierw Norbi, a następnie Rafał Brzozowski, co wywołało mieszane reakcje widzów, ale pozwoliło programowi zyskać nowe oblicze. Jesienią 2024 roku roli gospodarza ponownie podjął się Robert Janowski. Legendarny prezenter po powrocie do TVP zasiadł także na fotelu jurora "The Voice Senior". Teraz jednak zapowiada jednak pewne zmiany muzycznym teleturnieju.

Nie chciałbym więcej zdradzać, ale nie zagram tej roli, do której państwa przyzwyczaiłem

- tak Robert Janowski zapowiedział niedzielny odcinek show.

Robert Janowski potwierdza: "To będzie dziwny odcinek"

Dodał również, że będzie to odcinek "dziwny", ale o wiele obiecującym tytule "Królowie teleturniejów". W muzyczne szranki staną zaś znakomici goście - Wojciech Pijanowski i Jacek Kawalec. Co ciekawe, trzeciego uczestnika nie zdradzono. Czyżby z muzycznym wyzwaniem postanowił się zmierzyć sam prowadzący? A jeśli Robert Janowski będzie uczestnikiem, to kto wtedy poprowadzi turniej? W tej kwestii produkcja milczy jak zaklęta. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na niedzielny wieczór. Oczekiwanie z pewnością umili sobotni odcinek, w którym swoją muzyczną wiedzę oraz refleks zaprezentują Bovska, Rafał Bryndal i Marek Dutkiewicz.

Fenomen teleturnieju "Jaka to melodia?"

"Jaka to melodia?" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Teleturniej emitowany nieprzerwanie od 1997 roku! Program łączy pokolenia – starsi widzowie doceniają obecność klasycznych przebojów, a młodsi chętnie rozpoznają współczesne hity. Formuła teleturnieju jest prosta, ale wciągająca, co sprawia, że widzowie chętnie angażują się w zabawę, próbując odgadywać melodie przed uczestnikami w studiu.

