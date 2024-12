Wiktoria Gąsiewska przeszła spektakularną metamorfozę. Co za look!

Anna Iwanek wygrywa "The Voice of Poland"

Anna Iwanek 30 listopada 2024 wygrała "The Voice of Poland", popularny polski format dla wokalistów. To tam osoby uzdolnione muzycznie mają szansę na nie tylko pieniądze, ale i kontrakt z wytwórnią. Trenem Ani w "The Voice of Poland" był znany w Polsce muzyk - Kuba Badach.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami.

Ania od samego początku była typowana do zwycięstwa w programie. Jej występ w tzw. blind zachwycił nie tylko jurorów, ale i widzów. Byli oni zachwyceni zarówno jej głosem, jak i niesamowitą charyzmą. Później fani zdecydowani jej kibicowali, co było widać po awansie do finału. Przechodziła właśnie głównie dzięki głosom widzów.

W sieci pojawił się zarzut, że zwycięstwo Ani Iwanek było ustawką. Na popularnej Wikipedii już przed 19 pojawił się wpis, że to właśnie ona wygrała "The Voice of Poland". Internauci też nie do końca byli zadowoleni z występów wokalistki. Według nich od bitew Iwanek nie pokazała niczego nowego i większa szanse miał Maciej Rumiński.

Awantura po finale "The Voice of Poland". Widzowie węszą spisek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ania Iwanek przed "The Voice of Poland" była już znana!

Anna Iwanek przed "The Voice of Poland" była znana, szczególnie wśród fanów kina. To jej wokal głównie się przebijał w utworze "Miasto" to filmu "Miasto 44". Już wtedy wielu fanów dostrzegło w jej głosie ogromny potencjał, szczególnie w finale utworu.

Internautów ujęła jeszcze jednak inną rzeczą. W 2020 roku w sieci pojawiła się parodia świątecznej reklamy Apartu (krytykowano go wtedy za długość). W oryginale udział brały takie gwiazdy jak:

Parodię stworzył Klub Komediowy, a główny wokal użyczyła właśnie... Anna Iwanek! Skomentowała to dla portalu kozaczek.pl

Był 2020 rok, to był smutny czas, bo był COVID-19, wszyscy siedzieli w domach, było przykro, smutno i nudno. Wtedy pojawiła się reklama świąteczna, bardzo piękna... i długa. Powstał pomysł: "Hej, dodajmy coś od siebie do tej reklamy!". I tak w klubie komediowym powstał plan: Mateusz Lewandowski napisał tekst, (...) Maciek Fała skomponował muzykę, a ja sobie wymyśliłam melodię i u Maćka Chwały w szafie nagrałam to. - powiedziała dla Kozaczka Anna Iwanek.