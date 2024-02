Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice"? Po tym wyznaniu fani oszaleli z radości

Kim są Kasia i Andrzej Gąsienicowie z "Gogglebox. Przed telewizorem"?

Kasia i Andrzej Gąsienicowie robią prawdziwą furorę w "Gogglebox. Przed telewizorem". Sympatyczne małżeństwo razem wychowuje córkę Zosię i syna Staszka. Andrzej Gąsienica, czyli popularny Jędrek z "Gogglebox. Przed telewizorem", to prawdziwy człowiek orkiestra. Mężczyzna ma łeb na karku. Zawodowo zajmuje się nauką jazdy na snowboardzie. Oprócz tego razem z żoną prowadzi firmę, która wypożycza w Zakopanem fotobudki i fotolustra.Z kolei pochodząca z Rzeszowa Kasia Gąsienica prowadzi sklep internetowy, w którym zakupić można m.in. podhalańskie rękodzieło. Małżonkowie bardzo swobodnie czują się przed kamerą - oprócz udziału w Gogglebox. Przed telewizorem" oglądaliśmy ich m.in. w "Azja Express" czy "Celebrity Task Force".

Letni domek Kasi i Andrzeja Gąsieniców z "Gogglebox. Przed telewizorem" to malowniczo położona klitka

Jędrek i Kasia ma stałe mieszkają w Zakopanem, w którym cieszą się ogromnym szacunkiem innych mieszkańców. Oprócz głównego domu gwiazdy programu "Gogglebox. Przed telewizorem" mają letnią mikroskopijną rezydencję. To naprawdę klitka. Domek ma bowiem zaledwie 35 m2! Za to uroku odmówić mu nie można. Letni domek Andrzeja i Kasi Gąsieniców stoi w środku malowniczego sadu. "Gąsienicówka" niebawem będzie gotowa do tego, by w ciągu cieplejszych miesięcy w niej zamieszkać. Obydwoje nie mogą już się doczekać. - No naprawdę cieszę się, jak dziecko - mówiła jeszcze w 2022 roku Kasia, dokumentując postępy prac budowalnych.

