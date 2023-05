Aleksandra Domańska czekała rok, by przeprosić Marcina Hakiela. Powodem słynny wywiad tancerza. Dziś aktorka żałuje tych słów

Gdy rok temu media obiegła informacja o rozpadzie małżeństwa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to zszokowało to opinie publiczną. Wiele osób zastanawiało się nad przyczyną tego rozejścia. Nowe światło w tej sprawie rzucił słynny wywiad tancerza w programie TVN Style, "Miasto Kobiet". Hakiel zdecydował się opowiedzieć tam o szczegółach rozstania z Katarzyną Cichopek. Rozmowa nie spodobała się Aleksandrze Domańskiej. Aktorka skrytykowała wówczas Hakiela.

Aleksandra Domańska przeprasza Marcina Hakiela. Powodem słynny wywiad tancerza!

Ostatnio, w podcaście u "Żurnalisty" Aleksandra Domańska zdecydowała się powrócić pamięcią do tamtej chwili. Domańska została zapytana o to, czy jest jakiś temat, na który zabrała głos, a teraz tego żałuje. Przytoczyła właśnie słynny wywiad Hakiela i to jak na niego zareagowała.

- Wracałam z wakacji z moim synem, który miał 5 miesięcy, mieliśmy trzy przesiadki, byłam również z jego tatą, który jest taką osobą introwertyczną i lotniska są dla niego totalnie too much i miałam wrażenie, że wszystko jest na mojej głowie i w którymś momencie powiedziała: "Dobra, idę do łazienki, idę umyć ręce". Musiałam trochę ochłonąć, odpalam Instagram i patrzę - Hakiel, który właśnie udziela wywiadu na temat Kasi Cichopek i sobie myślę: "Kolejny, po prostu jazda, odpalam, piszę tam, wystukuję i wrzucam". Serio stara? Tak analizujesz swoje emocje? Wrzucasz jakiś komentarz na temat typa, którego nie znasz, nie wiesz nawet co tam się wydarzyło. Masakra. Bardzo tego żałuję - wyznała.

Po chwili z jej ust padły przeprosiny: - Panie Hakielu, przepraszam.

