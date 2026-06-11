Ależ ona wypiękniała! Nowa fryzura Pauliny Sykut-Jeżyny robi furorę

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-11 16:03

Paulina Sykut-Jeżyna postanowiła zadbać o swój wygląd przed sezonem wakacyjnym. Popularna prezenterka odwiedziła salon fryzjerski i zafundowała sobie subtelną metamorfozę. Choć nie zdecydowała się na radykalne cięcie, efekt końcowy zrobił ogromne wrażenie. Internauci nie mają wątpliwości - gwiazda wygląda olśniewająco.

To subtelna zmiana, ale jaki efekt! Fani patrzą tylko na jej włosy

Paulina Sykut-Jeżyna od lat uchodzi za jedną z najlepiej prezentujących się gwiazd polskiej telewizji. Prezenterka słynie z naturalnej urody, promiennego uśmiechu i perfekcyjnie dopracowanego wizerunku. Nic więc dziwnego, że każda, nawet najmniejsza zmiana w jej wyglądzie natychmiast przyciąga uwagę obserwatorów. Tym razem gwiazda postanowiła odświeżyć fryzurę. Zamiast spektakularnej rewolucji wybrała sprawdzone rozwiązanie - pielęgnację, odświeżenie koloru oraz lekkie podcięcie końcówek. Jak się okazuje, czasami właśnie takie drobne zmiany potrafią przynieść najlepszy efekt.

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Ależ ona wypiękniała! Nowa fryzura Pauliny Sykut-Jeżyny robi furorę

Paulina Sykut-Jeżyna od lat uchodzi za jedną z najlepiej prezentujących się gwiazd polskiej telewizji. Prezenterka słynie z naturalnej urody, promiennego uśmiechu i perfekcyjnie dopracowanego wizerunku. Nic więc dziwnego, że każda, nawet najmniejsza zmiana w jej wyglądzie natychmiast przyciąga uwagę obserwatorów. Tym razem gwiazda postanowiła odświeżyć fryzurę. Zamiast spektakularnej rewolucji wybrała sprawdzone rozwiązanie - pielęgnację, odświeżenie koloru oraz lekkie podcięcie końcówek. Jak się okazuje, czasami właśnie takie drobne zmiany potrafią przynieść najlepszy efekt.

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Paulina odwiedziła zaufany salon fryzjerski, gdzie oddała swoje włosy w ręce specjalistów. Celem nie była całkowita zmiana wizerunku, lecz nadanie fryzurze świeżości i blasku. Fryzjer zadbał o odświeżenie koloru, który zyskał głębię i piękny połysk. Nie zabrakło również delikatnego podcięcia końcówek. To właśnie ten zabieg sprawił, że włosy prezenterki wyglądają zdrowiej i lżej. Efekt? Fryzura prezentuje się niezwykle naturalnie, a jednocześnie sprawia wrażenie znacznie bardziej zadbanej.

Zdjęcia i nagrania po wizycie w salonie szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Fani od razu zwrócili uwagę na subtelną, ale bardzo korzystną metamorfozę. W komentarzach nie brakowało komplementów dotyczących zarówno nowego koloru, jak i doskonałej kondycji włosów gwiazdy.

Paulinko, wygladasz przepieknie w tym kolorze!!! - pisali zachwyceni fani.

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Paulina Sykut-Jeżyna
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PAULINA SYKUT-JEŻYNA