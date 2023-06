Pierwszy niebinarny polski aktor. Robi też karierę na wybiegu z modelkami

Omenaa Mensah zebrała ogromną kasę na loterii charytatywnej. Na co pójdą te pieniądze? To aż 28 mln zł

Alin Szewczyk (Ballin' Szewczyk na Instagramie) o swojej przygodzie z filmem opowiedział w magazynie "Replika" skierowanym dla osób LGBT. Tam mówił m.in. o swojej niebinarności. - Granie Tośka utwierdziło mnie w przekonaniu, że przywiązanie do konceptu płci jest bez sensu. Miałem okazję wcielić się zarówno w bardzo „kobiecą”, jak i „męską” wersję Tośka, ale też samego siebie. Pomimo mojej niebinarności ja też wychodzę z miejsca, w którym myślałem, że jestem trans facetem i dążyłem do uzgodnienia płci - wyjawił. - Podczas pracy nad filmem, po długim czasie wróciłem do eksplorowania tego uczucia. Musiałem fizycznie dać z siebie jak najwięcej binarnie męskich oraz żeńskich elementów. Samo performowanie płci nie było dla mnie zaskakujące, bo każdy swoją płciowość jakoś performuje, ale ta droga powrotna do różnych etapów mojej własnej rozkminki nad tożsamością – już tak. Były momenty, że zatęskniłem za byciem „po prostu chłopakiem”, były momenty, gdy przypominało mi się, jak niekomfortowe i niezgodne ze mną jest dla mnie funkcjonowanie jako kobieta. Zrobiłem sobie speedrun płciowości i pod koniec ponownie wylądowałem poza binarnym podziałem, bo on dalej nie ma dla mnie sensu. Dzięki temu osobistemu podsumowaniu czuję się pewniej z samym sobą i nie ruszają mnie już opinie innych na ten temat. Bo ja wiem, kim jestem - zaznaczył Szewczyk.

Granie w filmach to nie jedyne zajęcie Alina. Jest także niebinarnym modelem. Z powodzeniem chodzi na wybiegach oraz pozuje do sesji zdjęciowych największych marek modowych, takich jak Prada, Valentino czy Louis Vuitton. Alin Szewczyk ma 180 cm wzrostu, waży 6o kg, ma numer buta 39, a jego wymiary w biodrach to 85.