Amerykański gwiazdor składa mamie życzenia urodzinowe po polsku. Rozczulający gest artysty

Polskie korzenie Jacka White'a

Choć Jack White urodził się i wychował w Detroit, to jego przodkowie wywodzą się z Europy, w tym również z Polski. W jednym z wywiadów Jack ujawnił, że jego matka, Teresa Gillis, z domu Bandyk, miała polskie pochodzenie. Rodzina Bandyków pochodziła z małej miejscowości w Polsce, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku.

Matka Jacka wychowała się w polonijnej społeczności Detroit, gdzie język polski i polska kultura były silnie obecne. Jack White wspominał o tym, że tradycje rodzinne, w tym te polskie, miały wpływ na jego wychowanie. Chociaż muzyk nie mówi po polsku i nie eksploruje bezpośrednio polskich wpływów w swojej twórczości, jego wychowanie w rodzinie z polskimi tradycjami mogło mieć subtelny wpływ na jego osobowość i podejście do sztuki. White z szacunkiem odnosi się do swojej przeszłości, a jednocześnie nieustannie eksperymentuje z nowymi formami i dźwiękami, co czyni go jednym z najbardziej intrygujących muzyków współczesnej sceny rockowej.

Jack Whita wychowywał się w wielodzietnej rodzinie

Jack White wychował się w dużej rodzinie – był najmłodszy spośród dziesięciorga rodzeństwa. Taki układ rodzinny z pewnością wpłynął na jego charakter i kształtowanie się jego osobowości artystycznej. W wywiadach wspominał, że dorastanie w domu pełnym ludzi nauczyło go współpracy i dzielenia się, ale także wzmocniło jego indywidualność i dążenie do odkrywania własnych ścieżek.

Jack White składa mamie życzenia urodzinowe po polsku

Mama Jacka White'a - Teresa Gillis, 9 października obchodziła 94 urodziny. Z tej okazji muzyk opublikował na Instagramie zdjęcie z rodzicielką. Fotografia przedstawia ich oboje stojących przy kuchennej wyspie i - prawdopodobnie dyskutujących o muzyce. Pani Teresa dzierży w dłoni gitarę, a muzyk przyznaje w opisie, że mam właśnie uczy go, prawidłowo chwytać akord G. Pod spodem zamieściła też życzenia po polsku, słowa naszego tradycyjnego "Sto lat". Zobaczcie foto Jacka z mamą w naszej galerii!

Galeria: Jack White - amerykański gwiazdor o polskich korzeniach