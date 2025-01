"Amerykańskie" ciacho w "Tańcu z Gwiazdami". Już pobił rekord! Jest najwyższym uczestnikiem w historii show

Rozdział zamknięty czy pauza? Barbara Bursztynowicz już nie raz chciała to zrobić

Kim jest Cezary Trybański?

Cezary Trybański to postać, którą wielu Polaków kojarzy z jego wielką karierą sportową. Jako pierwszy Polak w historii wystąpił w najlepszej koszykarskiej lidze świata – NBA. Jego debiut w lidze NBA miał miejsce w 2003 roku, kiedy to dołączył do drużyny Memphis Grizzlies, a później grał również w innych drużynach, takich jak Phoenix Suns. Trybański przez całą swoją karierę zdobywał uznanie za swoje umiejętności na boisku, jednak po zakończeniu kariery zawodniczej nie zniknął z mediów.

Aktualnie Cezary jest założycielem fundacji oraz akademii koszykarskiej, której celem jest wspieranie młodych talentów. Jest również propagatorem aktywności fizycznej, nie tylko koszykówki, ale wszelkich form ruchu, które mogą wspierać zdrowie i kondycję. Dzięki temu Trybański jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ambasadorów sportu w Polsce, a jego zaangażowanie na rzecz zdrowia i aktywności fizycznej sprawia, że jest doskonałą postacią do udziału w takim programie jak „Taniec z Gwiazdami”.

„Taniec z Gwiazdami” – kolejne emocjonujące starcie na parkiecie

To już kolejna edycja „Tańca z Gwiazdami” w Polsacie, a lista uczestników zapowiada się wyjątkowo obiecująco. Oprócz Cezarego Trybańskiego, na parkiecie pojawią się m.in. dziennikarz Maciej Kurzajewski oraz wokalistka Blanka Stajkow, która zdobyła popularność dzięki swojej karierze muzycznej, dawno wyczekiwana Magda Mołek, A także Magda Narożna i Filip Gurłacz.

Co ciekawe, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, krążą plotki, że w programie weźmie również udział jedna z najwybitniejszych polskich aktorek – Grażyna Szapołowska. Jeśli doniesienia się potwierdzą, z pewnością będzie to wydarzenie, które elektryzuje zarówno fanów tańca, jak i kina.

Premiera 16. sezonu TZG już w marcu

Premiera nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” już niebawem, a uczestnicy, w tym Cezary Trybański, zaczynają już przygotowania do wyzwań, które ich czekają. Warto śledzić program, ponieważ nie tylko taniec będzie w nim na pierwszym planie – rywalizacja, pasje i charaktery uczestników z pewnością zapewnią widzom niezapomniane emocje.

