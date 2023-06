Andrzej Grabowski może odetchnąć z ulgą i nie musi bać się bezrobocia. Polsat przekazał właśnie radosne wieści

Andrzej Grabowski może odetchnąć z ulgą. Polsat przekazał właśnie radosne wieści

Wydawać by się mogło, że po zakończeniu „Świata według Kiepskich” Andrzej Grabowski ledwo wiązał koniec z końcem. Nic bardziej mylnego. Gwiazdor zdążył się zabezpieczyć i jak informowaliśmy wiosną, zagrał w dziesięciu hitowych filmach takich jak „Lokatorka”, „Pitbull” czy „Jak pokochałam gangstera” oraz czterech serialach. Na jego konto wpłynęło więc 1,5 mln złotych. To jednak było wiosną... Być może gwiazdor liczył, że jesienią dorobi w tanecznym show, ale Edward Miszczak zdecydował, że w tym roku program nie wróci on na antenę. Co więcej, ma się zmienić skład jury. Grabowskiego nie zostawiono jednak bez pracy. Właśnie dowiedzieliśmy się, że dołączył do obsady serialu "Sługa narodu"!

14 czerwca ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu produkcji Polsatu. W serialu ponownie zobaczymy Marcina Hycnara w roli prezydenta Ignacego Koniecznego i Marcina Dracza jako premiera Cezarego Kujawę. Do obsady dołączą Tomasz Ciachorowski i wspomniany Andrzej Grabowski. Nie wiemy w jakiej roli, ale jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl - drugi sezon będzie liczył aż 30 odcinków.

Dla Andrzeja Grabowskiego to z pewnością radosna nowina.

Andrzej Grabowski u Jaruzelskiej o Ferdku Kiepskim: „przyjechał i JAJA SOBIE ROBI” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.