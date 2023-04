Rewolucja w "Tańcu z gwiazdami"! Nowa pora emisji, nazwa oraz... jury! Kto straci pracę?

Zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Nowa pora emisji oraz nazwa

Edward Miszczak, który przeszedł z TVN, wprowadził spore zmiany w show "Twoja twarz brzmi znajomo" - pracę stracili Michał Wiśniewski (51 l.) i Katarzyna Skrzynecka (53 l.), którzy uważani są za ulubieńców jego poprzedniczki - Niny Terentiew (77 l.). Teraz zmiany czekają kolejny format. Zaczęło się od pory emisji - "Taniec z gwiazdami" będzie pokazywany w niedzielę, tak jak to miało miejsce przed laty w TVN, a nie w poniedziałek. Z nazwy zniknie też prawdopodobnie człon "Dancing with the Stars".

Nasze źródła donoszą, że produkcja chce "odświeżyć" format także poprzez zmianę jurorów. – Najpewniej nie zobaczymy Iwony. Nie wiadomo, co z Andrzejem Grabowskim – usłyszeliśmy. Jak będzie, przekonamy się we wrześniu.

Kto wystąpi w nowym "Tańcu z gwiazdami"?

Jak informuje "Plotek" Edwardowi Miszczakowi zależy na przyciągnięciu nowej widowni, a to mogą zrobić: Allan Krupa, syn Edyty Górniak, a także Leon Myszkowki, syn Justyny Steczkowskiej.

- Allan Krupa wystąpi w programie za dobre pieniądze. W Polsacie wierzą, że jego udział jest przesądzony. On też ma taką nadzieję, bo negocjacje idą w dobrym kierunku. Edward Miszczak jednak uważa, że sam syn Górniak to za mało i dla podniesienia emocji trzeba też na parkiet ściągnąć Leona Myszkowskiego. Jakby ich matki spotykały się na widowni, to byłby hit. Produkcja bardzo tego chce - mówi informator Plotka.

