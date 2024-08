Andrzej Grabowski: Do trzech razy sztuka?

Pierwszą małżonkę Andrzej Grabowski (72 l.) poznał jeszcze podczas studiów. Annę Tomaszewską (73 l.) poślubił w 1982 roku, a wkrótce doczekali się pierwszej córki, Zuzanny. Osiem lat później na świat przyszła Katarzyna. Córki aktorskiej pary poszły w ich ślady. Grabowski i Tomaszewska szli przez życie u swego boku aż do 2008 roku. Aktorka miała mieć dość ciągłej nieobecności męża, który rozwijał swoją karierę. Po latach aktor wyznał, że niewystarczająco walczył o ten związek. Plotkowano, że jedną z przyczyn rozwodu miała być zdrada gwiazdora "Świata według Kiepskich". Była żona Andrzeja Grabowskiego nigdy nie odniosła się do tych doniesień.

Jednak już rok po rozwodzie Grabowski był po drugim ślubie. Jego wybranką była o 18 lat młodsza charakteryzatorka filmowa, Anita Kruszewska. Z młodszą żoną chętnie pojawiali się na warszawskich salonach. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało. W 2016 roku kobieta złożyła papiery rozwodowe. Mówiło się, że aktor zaniedbał swoją schorowaną żonę, która przeszła dwa poważne udary mózgu. Aktor tłumaczył się nawałem pracy i podobno nie miał czasu nawet na to, by odwiedzić żonę w szpitalu.

Andrzej Grabowski: Kosztowny rozwód

Początkowo Grabowski miał nadzieję, że uda się naprawić relację z żoną. Prosił w mediach, by trzymać za nich kciuki. Niestety, nie udało się. Rozwód pary był szeroko komentowany w mediach, głównie za sprawą podziału majątku. Do oficjalnego rozstania doszło w 2018 roku po 15-minutowej rozprawie. Andrzej Grabowski w rozmowie z Żurnalistą wrócił wspomnieniami do tamtych chwil.

Aktor przyznał, że rozwód słono go kosztował. "Rozwód był drogi, bo jak sam pan powiedział: 'Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony milion 250 tysięcy złotych. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem co mogłem'" - stwierdził.

Po rozwodzie Grabowski poczuł... ulgę: "Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te 3 lata, które mnie męczyło bardzo, no bo to było cały czas dostawanie w mordę jakimś artykułem, jakimś pomówieniem, i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec ".

Obecnie aktor związany jest z koleżanką po fachu, Aldoną Grochal, znaną m.in. z występów w krakowskim Starym Teatrze. Para podobno szykuje się do ślubu.

