Andrzej Nejman pokazał ruderę i się pożalił. Znany aktor stracił pracę

To nie był koniec kłopotów Andrzeja Nejmana. W kolejnym artykule "Gazety Wyborczej" opisano szereg nieprawidłowości związaną ze współpracującą z Teatrem Kwadrat fundacją prowadzoną przez żonę aktora, Małgorzatę Nejman. Dyrektor placówki wydał oświadczenie, w którym uznał te oskarżenia to manipulacja, obrzucanie błotem i pomówienia. - Znacie Państwo powiedzenie, że gdy się chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie? Niezwykle przykro jest na własnej skórze odczuć, jak bardzo nie straciło ono na aktualności - zaczął wówczas swój wpis aktor. Teraz napisał o tym, że stracił stanowisko dyrektora Teatru Kwadrat. Pokazał przy tym, w jakim opłakanym stanie była kiedyś ta placówka kulturalna.

- Tak wyglądał Teatr Kwadrat, kiedy zacząłem jego odbudowę. Teraz jest piękny, nowoczesny, uwielbiany przez Widzów. Jednak najwyraźniej dla mnie nie ma już w nim miejsca… Przykre. Cóż, nowe wyzwania przede mną. Oficjalne oświadczenie na temat mojej utraty stanowiska zamieszczę jutro. Dziś moja kochana córka ma bal ósmoklasistów. I to jest teraz najważniejsze. Przez trzynaście lat Teatr był na pierwszym miejscu. Dobrze, że już nie będzie. Do jutra! - napisał Andrzej Nejman na Facebooku.

Czekamy zatem na oficjalne oświadczenie aktora. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym dyrektorem Teatru Kwadrat.

