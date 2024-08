Andrzej Seweryn pojął kluczową decyzję! Chodzi o rodzinę

Kawalec nie popisał się na pogrzebie Banaszyka. Co to za ubranie?! CZASZKA łypała na żałobników

Andrzej Seweryn, choć ze swoim ogromnym dorobkiem mógłby spokojnie przejść na emeryturę, ani myśli zwalniać tempa. Aktor pozwolił niedawno nakręcić film dokumentalny o jego życiu i pracy - "Jestem postacią fikcyjną", który można było oglądać na festiwalu Tofifest w Toruniu. Nie zabrakło w nim odważnych scen, jak choćby kręconych na planie serialu Netflixa "Królowa", gdzie Seweryn występuje jako Drag Queen, a więc przebrany za kobietę.

Naszą uwagę zwrócił między innymi fakt, że w filmie dość istotną rolę ma... wnuk aktora, syn Marii Seweryn, Aaron. Chłopiec dyskutuje z dziadkiem, spędza z nim dużo czasu i ma niezwykłą relację. Nie brakuje też komediowych scen, np. gdy Seweryn przygotowuje dla chłopca jajko na śniadanie, którego ten nie chce zjeść.

Andrzej Seweryn pokazał wnuka w filmie

Zapytaliśmy Andrzeja Seweryna czy nie miał wątpliwości przy ujawnianiu szerokiej publiczności wizerunku chłopca. W końcu większość znanych rodziców raczej ukrywa swoje dzieci, między innymi ze względów bezpieczeństwa. Co nam odpowiedział?

- Myśmy się porozumieli z Marią i nie widzieliśmy tutaj nic, co by nas jakoś miało zaniepokoić. My jesteśmy prości ludzie (śmiech). Niech on idzie swoją drogą, chłopisko ma już swoją wrażliwość, swoje poglądy. Gdzie mu to tam będzie przeszkadzało, że w jakimś filmie dokumentalnym się pokazał? Nie, myślę, że nie - zastanawia się w rozmowie z nami aktor.

- Ale rozumiem taką troskę rodziców, żeby oddzielać, jeżeli chodzi o aktorskie dzieci, żeby oddzielać je od tego, w pewnym sensie, z obawy przed jakimś zepsuciem dziecka, rozpuszczeniem dziecka, lub żeby nie próbował być aktorem, albo aktorką, to też taką troskę rozumiem. Ale my tutaj żeśmy to bardzo prosto potraktowali z mamą, czyli z Marią - wyznał aktor w rozmowie z "Super Expressem". I tak w filmie możemy zobaczyć sceny, gdzie między innymi Andrzej Seweryn przygotowuje wnukowi śniadanie czy prowadzi z nim ożywione dyskusje w samochodzie.