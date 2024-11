Andrzej Seweryn przekazał ze sceny wieści o powiększeniu rodziny. Małgorzata Rozenek-Majdan była wyraźnie poruszona

Pasują do siebie?

Andrzej Seweryn, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, znany zarówno z doskonałych ról teatralnych, jak i filmowych, to postać, która zyskała międzynarodowe uznanie. O ile jego zawodowe osiągnięcia są szeroko znane, życie rodzinne tego charyzmatycznego artysty pozostaje w tle jego kariery. Od wielu lat Andrzej Seweryn jest szczęśliwie związany z Katarzyną Kubacką, która jest jego czwartą żoną. Ukochana nie tylko wspiera swojego męża w życiu prywatnym, ale także dzieli z nim pasję do sztuki i kultury. W wywiadach aktor często podkreśla, jak wielką rolę odgrywa jego żona w budowaniu harmonii i spokoju w ich wspólnym życiu.

Andrzej Seweryn i Katarzyna Kubacka wraz z dziećmi tworzą dużą, kochająca się rodzinę. Aktor ma troje dzieci z wcześniejszych związków - córkę i dwóch synów, jego żona ma dwie córki. Razem mają sześcioro wnucząt. Najmłodszy z nich urodził się dwa tygodnie temu, przynosząc radość całej rodzinie.

Tak się składa, że dwa tygodnie temu moja żona i ja zostaliśmy babcią i dziadkiem. Nie powiem dziadkami. Nasza córka Zuzia, która próbowała od wielu lat mieć dziecko, dwa tygodnie temu została mamą. Na świat przyszedł Szymon dzięki metodzie in vitro

- cieszył się artysta, ogłaszając dobre wieści ze sceny. Andrzej Seweryn wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że rodzina jest dla niego fundamentem, który pozwala mu mierzyć się z wyzwaniami zawodowymi. Szczególnie ważna jest dla niego więź z żoną i dziećmi, która daje mu poczucie stabilności i równowagi w dynamicznym świecie sztuki.

Małgorzata Rozenek-Majdan została uhonorowana podczas gali VIiva! People Power 2024 w uznaniu za swoje działania społeczne, w szczególności na rzecz popularyzacji i wspierania dostępu do metody in vitro w Polsce. Jest aktywną działaczką w tym obszarze, współtworząc m.in. obywatelski projekt ustawy mający na celu przywrócenie refundacji in vitro przez państwo. Rozenek-Majdan nie tylko wykorzystuje swoją popularność w mediach społecznościowych, aby zwiększać świadomość na temat niepłodności, ale także regularnie spotyka się z politykami, wspierając inicjatywy prawne w tym zakresie.

Jej działalność w tej dziedzinie ma osobisty wymiar – jej trzej synowie przyszli na świat dzięki tej metodzie. Swoje doświadczenia opisała w książce "In vitro. Rozmowy intymne", gdzie poruszyła trudne emocje związane z leczeniem niepłodności i aspekty społeczne tej metody. Nagroda Viva!People Power jest więc uznaniem zarówno jej pracy na rzecz zmiany społecznej, jak i wyrazem solidarności z rodzinami korzystającymi z in vitro.

