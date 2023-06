Liczba żon i dzieci Andrzeja Seweryna poraża! Janda, dwie zagraniczne kobiety i jeszcze one [Foto]

Andrzej Seweryn i Krystyna Janda. "Moje życie osobiste dostało wtedy pięścią w twarz"

Andrzej Seweryn tuż przed Marszem 4 czerwca mocno podpadł rządzącym i ich zwolennikom. Na prywatnym nagraniu, które trafiło do internetu, słyszymy, jak aktor w wulgarnych słowach uderza w PiS. Artysta nie po raz pierwszy wyraził swoje niezadowolenie z obecnych rządów. Ciekawostką jest to, że niechęć do PiS łączy Andrzeja Seweryna z jedną ze swoich byłych żon - Krystyną Jandą. Aktorzy rozwiedli się jeszcze przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. - Moje życie osobiste dostało wtedy pięścią w twarz. Gdy stykają się ze sobą dwie silne osobowości, chwilami może to być twórcze, a chwilami destrukcyjne. Granie najtrudniejszej roli w teatrze jest łatwiejsze niż bycie z kobietą - wyznał do latach Andrzej Seweryn w jednym z wywiadów. Krystyna Janda była jego żoną zaledwie pięć lat. Mają jedną córkę - Marię Seweryn, która - tak jak rodzice - również poszła w aktorstwo.

Andrzej Seweryn - żony, dzieci

Krystyna Janda to druga żoną Andrzeja Seweryna. Pierwszą była Bogusława Blajfer-Weintraub, działaczka opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Żony numer 3 i 4 pochodziły z zagranicy. Najpierw - w 1982 roku - Andrzej Seweryn poślubił Laurence Bourdil. To małżeństwo także przetrwało pięć lat. Kolejną małżonką polskiego aktora była Mireille Maalouf, piękna libańska aktorka. Ich związek zakończył się w 2012 roku. Andrzej Seweryn postanowił jeszcze raz stanąć na ślubnym kobiercu. Ostatnią - piątą - jego żoną została Katarzyna Kubacka, producenta i menedżerka kultury. Poznali się na festiwalu w Maroku. Kubacka napisała na zaproszeniu: "Ciepło pozdrawiam". - Może dla innych osób nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale do mnie nikt wcześniej tak nie pisał. Byłem ciekaw, kto to jest. Potem zobaczyłem wysoką, piękną kobietę w długiej sukni i stało się. Po prostu się zakochałem - zdradził Andrzej Seweryn w rozmowie z "Twoim Stylem". Ślub wzięli w 2015 roku. Zaskakujące może być to, że aktor ma mniej dzieci niż żon. Andrzej Seweryn jest ojcem wspomnianej Marii, a także dwóch synów: Yanna (z Laurence Bourdil) i Maximiliena (z Mireille Maalouf).

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Andrzeja Seweryna z żonami