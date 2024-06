Andrzej Zieliński przyszedł na pogrzeb w sportowych butach i koszulce. Co za uśmiech!

Andrzej Zieliński żegna przyjaciela

Michał Hochman był nazywany ostatnim polskim bardem i polskim Paulem Anką. To on rozsławił kultowy przebój "Konik na biegunach", śpiewany także później przez Urszulę. O jego śmierci poinformowali jako pierwsi muzycy z Budki Suflera. Dziś, 26 czerwca, na cmentarzu żydowskim w Warszawie odbył się pogrzeb artysty. Wśród żałobników widać było Irenę Santor, Ramonę Rey, Piotra Zelta, Izabelę Trojanowską i Andrzeja Zielińskiego. Artysta jest w żałobie, bo niedawno pochował swojego brata, Jacka Zielińskiego, ale na pogrzeb Hochmana pozwolił sobie na spory luz w ubiorze.

Andrzej Zieliński na eleganckim luzie

Współtwórca Skaldów na pogrzeb przyjaciela przybył w ciemnej marynarce, spod której widoczny był t-shirt z kolorowymi nadrukami. Na nogach Andrzej Zieliński miał czarne sportowe buty i ciemne dżinsy.

Na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej na Facebook-u pojawił się pożegnalny post i zdjęcia z pogrzebu Hochmana.

"Michał nagrywał do końca"

- Pożegnanie Michała Hochmana na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej było jak zwykle spotkaniem. Michał taki był, że jak się pojawiał w Warszawie, to gromadziliśmy się blisko w towarzyskich podgrupach podczas spotkań, koncertów, biesiad, porannych kaw lub wieczornych win. Wczorajsze ostatnie spotkanie Michała różniło się tym, że naraz i w jednym miejscu spotkaliśmy się wszyscy, by go wspomnieć i pożegnać.Potem spotkanie Przyjaciół w restauracji „Gessler od rana”, wspólne granie i śpiewanie, premiera najnowszego teledysku jaki przygotowała córka Roxana Baldovin.Ostatnia piosenka do słów Remigiusza Grzeli to dopiero początek, bo Michał nagrywał do końca.Tak, premiera najnowszej płyty Michała Hochmana odbędzie się w tym roku.Larissa Baldovin, przytulamy Ciebie, tęsknimy za Michałem Przyjacielem Fundacji, będziemy pomagać by piosenki Michała były i żyły zawsze wśród nas.Kogo tam nie było u Michała wczoraj? Irena Santor, Remigiusz Grzela, Gołda Tencer, Eugeniusz Malinowski, Andrzej Zieliński, Tadeusz Woźniak, Jola Majchrzak, Piotr Zelt, Ramona Rey, Jerzy Grunwald, Maria Holka, Kasia Kowalska, Staszek Soyka, Izabela Trojanowska…Zdjęcia udostępnił nam niezawodny Dariusz Kawka – dziękujemy za cudowny reportaż z pożegnania Michała Hochmana. Zdjęcia z uroczystości możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

