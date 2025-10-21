Aneta Kręglicka pokazała syna. Wybrał "ciekawy" strój na premierę filmu ojca. "W co on się ubrał?"

Na warszawskiej premierze filmu "Zapiski śmiertelnika", którego twórcą jest Maciej Żak, Aneta Kręglicka pojawiła się u boku męża wraz z dorosłym dziś synem, 24-letnim Aleksandrem. Dla modelki i aktorki było to rzadkie wspólne wyjście rodzinne na czerwonym dywanie, ponieważ zazwyczaj chroni prywatność swoich bliskich. Aneta zaprezentowała się w eleganckiej, długiej spódnicy, koszulce z frędzlami i klasycznych szpilkach. Stylizacja przyciągała uwagę swoją finezją i nawiązaniem do dawnej klasyki. Znacznie ciekawszym kontrastem była jednak stylizacja Aleksandra Żaka: beżowe garniturowe spodnie zestawione z grubym swetrem. Cardigan jak "pożyczony od babci", zestawiony z czarną koszulą, wzbudził wielkie emocje w mediach społecznościowych wśród internautów.

- Syn niestety bardzo niekorzystnie. (...) Jaki sweterek... po babci? (...) W co on się ubrał? - czytamy w komentarzach różnych serwisów plotkarskich, które opublikowały zdjęcia rodziny.

Stylizacja Aleksandra mogła być albo świadomym wyborem modowym, albo chwilą nonszalancji. Jedno jest pewne: zestawienie było mocno nieoczywiste. Szczegóły poniżej.

Stylizacja mówi więcej niż słowa. Aneta Kręglicka z synem i mężem na czerwonym dywanie

W modzie – także na czerwonym dywanie – każde zestawienie ubrania to komunikat. W tym przypadku syn jednej z najbardziej utytułowanych polskich ikon piękna pojawił się w swetrze‑klasyku, obok matki w szpilkach i kobiecym looku. Czy to przestroga przed sztywnymi zasadami modowymi? Czy to bunt przeciwko "kanonowi elegancji"? Internauci mają różne teorie. Tymczasem warto przypomnieć, że Aneta Kręglicka od lat podkreśla, że moda ma być przede wszystkim zabawą i wyrazem osobowości, więc być może uznała, że stylizacja syna właśnie to pokazuje.

Cóż, Aleksandrowi Żakowi na pewno nie można odmówić fantazji. Podoba Wam się takie zestawienie? Dajcie znać!

