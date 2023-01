Angelika Fajcht odnalazła się w Azji. Wiemy co porabia

Angelika dała się szerzej poznać polskiej publiczności, również gdy wzięła udział w kultowym programie „Top Model”. Modelka konsekwentnie realizuje się w swojej branży. Na swoim koncie ma mnóstwo osiągnięć w świecie modowym. Brała również udział w pokazach mody i sesjach zdjęciowych projektanta Daniela Jacoba Dalego, którego kreacje nosi wiele gwiazd z całego świata.

Ma najlepsze ciało

Teraz przyszedł czas na Malezję. Na imprezie „Miss Tourism Queen Worldwide” nie tylko została wyróżniona tytułem Najlepszego Ciała, lecz także dostała się na kolejne wybory piękności – tym razem w Wietnamie. Tam będzie również reprezentować nasz kraj i mieć kolejną okazję zdobycia korony.

- Angelikę znam od wielu lat i od samego początku jej kibicuje. Jest bardzo profesjonalna i ma idealne ciało. Zawsze miło mi się z nią pracuje. Zawsze otwiera albo zamyka moje pokazy mody. Jest prawdziwym skarbem na rynku modelek w naszym kraju - zachwalał modelkę Daniel Jacob Dali.

Gitarzystka w DDTV - tak to się zaczęło

Angelikę Fajcht poznaliśmy szerzej 10 lat temu podczas występu Patty w "Dzień Dobry TVN". Fajcht udawała gitarzystkę i z gracją trzymała gitarę zamiast po prostu na niej grać.

- To wszystko było zamierzone. Po prostu miałam być tam ładną dziewczyną, zgrabną, a gitara to jest rekwizyt ... Miałam sobie robić cokolwiek na tej gitarze. Nie miałam ani do rytmu, ani do taktu. Jak tam stałam, to sama z siebie się śmiałam - zapewniała Angelika.