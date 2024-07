Była żona Michała Wiśniewskiego pokazała obecnego męża. Też jest muzykiem!

Była żona Michał Wiśniewskiego pokazała obecnego męża. Ania Swiątczak i Michał Żeńca są 12 lat po ślubie

Michał Wiśniewski miał pięć żon (Magdę Femmę, Mandarynę, Anię Świątczak, Dominikę Tajner i Polę Wiśniewską. Z tą ostatnią wziął ślub w 2022 roku. Pozostałe kobiety ułożyły sobie życie bez wokalisty Ich Troje. Swoją miłość znalazła przede wszystkim Ania Świątczak, która właśnie pochwaliła się swoją 12. rocznicą ślubu. Jej mąż - Michał Żeńca - tak jak Michał Wiśniewski działa w branży muzycznej (gra na perkusji). Do popularności "Wiśni" jednak bardzo mu daleko. Ale do szczęścia sława małżonkom potrzeba nie jest. - Bycie szczęśliwym nie oznacza, że osiągnąłeś już wszystko, co chciałeś. To oznacza, że jesteś wdzięczny za rzeczy, które masz aktualnie. #12rocznicaślubu - napisała na Instagramie wokalistka, która przez lata występowała w grupie Ich Troje. Przy okazji Ania Świątczak pokazała zdjęcie ze swoim mężem. A to rzadkość. Artystka swoje drugie małżeństwo buduje na Bogu. - Budowanie małżeństwa na Bogu sprawia, że mam pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Patrząc sobie w oczy, widzimy siebie przez pryzmat ograniczeń i ludzkich słabości i oczekiwań. Decyzja wierności złożona przed Panem Bogiem sprawia, że trudne doświadczenia i kryzysy wzmacniają relację. Po 11 latach małżeństwa wiem, że w domu czeka na mnie człowiek, który jest moim przyjacielem i na którym mogę polegać. Cokolwiek w moim życiu się nie przytrafi, to on jest. Mamy swoje rytuały, które wprowadzają w naszą relację spokój - wyjawiła Ania Świątczak w szczerej rozmowie z portalem Alateia.

Ania Świątczak wstąpiła do religijnej wspólnoty

Już po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim wokalistka Ich Troje wstąpiła do wspólnoty religijnej "Społeczność Chrześcijańska Południe". - Mój Bóg, który wyciągnął mnie z otchłani i uwolnił ode mnie samej, dał mi też nową perspektywę. Nie zmienił rzeczywistości wokół mnie, ale mnie samą i patrzenie na to, co się wokół dzieje - zaznaczyła Ania Świątczak w rozmowie z Onetem. - To nie jest dla mnie jakaś religijna praktyka, tylko świadomość, za kim idę i komu wierzę bardziej. Świat nie zmierza do tego, żeby stać się krainą mlekiem i miodem płynącą. To miejsce, które ma nam pomóc na nowo odnaleźć Tego, który nas stworzył i wrócić do domu, do Niego. Wtedy to ma sens - dodała była żona Michała Wiśniewskiego, która po odejściu z Ich Troje odnosiła sukcesy w solowej działalności.

